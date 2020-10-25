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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare DiamondClean Periuţă de dinţi sonică electrică
Producție oprită
Asistență
HX9312/04
HX9330
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Toate (9)
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?
De ce există un spaţiu între capul de periere şi mâner?
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
C3 Premium Plaque ControlCapete standard pentru periuţa sonică
W2 Optimal WhiteCapete standard pentru periuţa sonică
Philips SonicareToc de transport cu funcţie de încărcare
Philips SonicareStaţie de încărcare
Philips SonicareAdaptor de alimentare USB-A
Philips SonicarePahar de încărcare
Philips SonicareSuport de încărcare
Philips SonicareCablu de încărcare USB-A
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
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