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Producție oprită
HX9312/04
HX9330
5 moduri
2 capete de periere
Pahar de încărcare, toc de transport
Ediţia roz auriu
Ataşează capul de periere DiamondClean pentru a îndepărta delicat şi totuşi eficient petele de suprafaţă. Perii centrali deşi pentru eliminarea petelor lucrează intens pentru a-ţi oferi un zâmbet de 2 ori mai strălucitor în doar 7 zile.*
Perii deşi, de înaltă calitate îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală.
Graţie curăţării optime asigurate de DiamondClean, gingiile devin mai sănătoase în 2 săptămâni*. Eliminând până la de 7 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor decât o periuţă de dinţi manuală*, vei beneficia de cel mai sănătos zâmbet.
4.7
din 5
1496
Recenzii
93%
recomandă acest produs
MariaST
13/08/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Grozav
Am avut un alt produs philips, al carui motor a cedat dupa 8 ani. Am fost foarte incantata de cel anterior, asa ca am cumparat unul similar!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9332/04 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9332/04 Periuţă de dinţi sonică electrică
Ralutzi
04/10/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excepțională
Până acum am avut 2 periuțe electrice de la alt brand și nu eram mulțumită deloc. Acum 2 ani am achiziționat o periuță Philips sonicare, dar am simțit nevoia de un upgrade și mă am făcut-o. Simți cu adevărat cum curată, are mai multe funcții iar modul de încărcare este unul inovativ
Avantaje
Curățare super bună
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9362/67 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9362/67 Periuţă de dinţi sonică electrică
Gianina90
23/02/2022
România
Merita toti banii
Noi le avem de aproape 2 ani si suntem foarte incantati. Curata foarte bine dintii iar bateria tine cam 2 saptamani, cu spalat de 2-3 ori pe zi. Materialul este de calitate, capetele de periaj se gasesc destul de usor si la preturi decente, mai ales cand sunt la reducere. A fost o achizitie scumpa, intr-adevar, dar chiar merita banii.
Avantaje
Foarte usor de folosit, curata foarte bine, bateria tine la fel ca atunci cand era noua, se poate incarca la laptop.
Dezavantaje
Am putea spune pretul, dar noi deja ne-am convins ca merita.
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9392/39 Set de 2 periuțe sonice electrice
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX9392/39 Set de 2 periuțe sonice electrice
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard