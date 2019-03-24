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  • Curăţare profundă, delicată
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  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
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  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată
  • Curăţare profundă, delicată

Producție oprită

Philips Sonicare FlexCare PlatinumPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX9112/12

4.8
| (65) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Curăţare profundă, delicată
Cu FlexCare Platinum, chiar şi cea mai profundă curăţare este suficient de delicată pentru a-ţi proteja dinţii şi gingiile. Graţie capului de periere AdaptiveClean şi senzorului de presiune intuitiv, obţii o îndepărtare maximă a plăcii bacteriene şi o experienţă delicată, oricum ai peria.
Vezi toate beneficiile

Elimină de 10 ori mai multă placă bacteriană şi gingii mai sănătoase*

Curăţare profundă, delicată

  • 3 moduri, 3 intensităţi

  • 2 capete de periere

  • Cu senzor de presiune

Îndepărtează de până la 10 ori mai multă placă bacteriană cu AdaptiveClean*

Îndepărtează de până la 10 ori mai multă placă bacteriană cu AdaptiveClean*

Ataşează capul de periere AdaptiveClean pentru cea mai profundă curăţare. Obţii un contact de până la 4 ori mai bun cu suprafaţa** pentru a îndepărta până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile* şi o curăţare în profunzime de-a lungul liniei gingiilor şi între dinţi.

Îmbunătăţeşte starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni

Îmbunătăţeşte starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni

Graţie curăţării optime asigurate de FlexCare, gingiile devin mai sănătoase în 2 săptămâni. Eliminând până la de 7 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor decât o periuţă de dinţi manuală, vei beneficia de cel mai sănătos zâmbet.

Alege din 3 moduri şi 3 setări de intensitate

Alege din 3 moduri şi 3 setări de intensitate

Cu FlexCare Platinum Connected, vei beneficia de o curăţare în profunzime. Cele 3 setări de intensitate îţi permit să creşti puterea de curăţare, iar cele 3 moduri îţi îndeplinesc nevoile specifice: modul Clean – pentru curăţare zilnică superioară, modul White – pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă şi modul Deep Clean – pentru prospeţime revigorantă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

65

Recenzii

97%

recomandă acest produs

3

24/03/2019

România

România

F.ok

Imi place ca poti regla intensitatea/viteza, in timpul utilizarii, pe 3 nivele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Periuţă de dinţi sonică electrică

21/03/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

[Employee of philipsglobal] Tökéletes tisztítás, nem sérti az ínyt, nagyon gyengéd készülék. Valamint nagyon jó, hogy állítható az intenzitási szint és megválasztható az üzemmód.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

06/04/2017

Magyarország

Magyarország

Maximálisan megfelel

A nyomás érzékelőnek köszönhetően,a fognyaki kopásaim stabilizálódtak,ami nagy öröm számomra. A kesze-kusza fogaimat sikeresen tudom tisztítani.Maximálisan megfelel.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. Comparativ cu un cap de periere DiamondClean

  3. pe baza a două perieri de câte două minute pe zi