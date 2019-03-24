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Producție oprită
3 moduri, 3 intensităţi
2 capete de periere
Cu senzor de presiune
Ataşează capul de periere InterCare pentru a îmbunătăţi sănătatea gingiilor în doar 2 săptămâni. Perii foarte lungi îndepărtează mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile şi din spaţiile interdentare, pentru gingii sănătoase.
Graţie curăţării optime asigurate de FlexCare, gingiile devin mai sănătoase în 2 săptămâni. Eliminând până la de 7 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor decât o periuţă de dinţi manuală, vei beneficia de cel mai sănătos zâmbet.
Cu FlexCare Platinum, vei beneficia de o curăţare în profunzime. Cele 3 setări de intensitate îţi permit să creşti puterea de curăţare, iar cele 3 moduri îţi îndeplinesc nevoile specifice: modul Clean – pentru curăţare zilnică superioară, modul White – pentru îndepărtarea petelor de suprafaţă şi modul Deep Clean – pentru curăţare zilnică de excepţie.
4.8
din 5
65
Recenzii
97%
recomandă acest produs
ECTMRO
24/03/2019
România
F.ok
Imi place ca poti regla intensitatea/viteza, in timpul utilizarii, pe 3 nivele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Periuţă de dinţi sonică electrică
Mosolygós
21/03/2019
Magyarország
Tökéletes termék
[Employee of philipsglobal] Tökéletes tisztítás, nem sérti az ínyt, nagyon gyengéd készülék. Valamint nagyon jó, hogy állítható az intenzitási szint és megválasztható az üzemmód.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
ORozi
06/04/2017
Magyarország
Maximálisan megfelel
A nyomás érzékelőnek köszönhetően,a fognyaki kopásaim stabilizálódtak,ami nagy öröm számomra. A kesze-kusza fogaimat sikeresen tudom tisztítani.Maximálisan megfelel.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean
În comparaţie cu perierea manuală a dinţilor