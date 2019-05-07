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Producție oprită
HX8911/01
HX8910
2 moduri
6 setări personalizabile
1 cap de periere
Această periuţă de dinţi Philips Sonicare elimină cu până la 100% mai multe pete, pentru dinţi mai albi în doar 1 săptămână.
Capetele de periere DiamondClean, cele mai bune capete de periere pentru albire de la Sonicare, au peri cu rigiditate medie, în formă de romb, care înlătură eficient, dar totuşi delicat placa bacteriană. Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare oferă o curăţare excepţională şi dinţi mai albi în comparaţie cu o periuţă de dinţi manuală.
Modul Clean cu durata de 2 minute oferă cea mai bună eliminare a plăcii bacteriene (timp de periere recomandat de medicii dentişti). Modul White îndepărtează petele de suprafaţă, albeşte şi lustruieşte dinţii. Îndepărtează petele cum sunt cele de cafea, ceai, tutun şi vin roşu. Albeşte dinţii cu 2 nuanţe în numai 2 săptămâni.
4.7
din 5
249
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Andreea05
07/05/2019
România
Periuta electrica a schimbat modul in care ma periez
Am recomandat tuturor prietenilor periutele electrice de la Philips pentru ca diferentele se observa imediat. Dintii sunt mai albi si mai curati. Sincer, nu se compara cu periajul clasic, cu periuta manuala. Mai mult decat atat, periuta este foarte usor de folosit, iar bateria tine in jur de 4-6 saptamani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
Adrian43
02/01/2019
România
Ceea ce ma asteptam.
Nou , interesant , comod. Sper sa nu apara probleme mai tarziu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
MariusStefan
11/09/2018
România
Cea mai bună periuta de dinti
Cea mai bună periuta de dinti. O folosesc de aproximativ 1an si jumătate si dintii sunt mai albi decat in perioada cand foloseam o periuta manuală. Dintii se simt mai curați iar gingiile sunt mai sănătoase. O recomand cu incredere. Toata familia m-a urmat si a trecut la periuta electrica.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean