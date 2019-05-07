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Producție oprită

Philips Sonicare HealthyWhite+Periuţă de dinţi sonică electrică

HX8911/01

HX8910

4.7
| (249) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Elimină până la 100% mai multe pete în numai 1 săptămână*
Obţine în fiecare zi un zâmbet mai strălucitor, fără a renunţa la alimentele care pătează şi la băuturile preferate! S-a dovedit că periuţa de dinţi reîncărcabilă Philips Sonicare elimină până la 100 % mai multe pete, pentru dinţi mai albi în numai 1 săptămână*.
Vezi toate beneficiile

*faţă de o periuţă de dinţi manuală

Elimină până la 100% mai multe pete în numai 1 săptămână*

  • 2 moduri

  • 6 setări personalizabile

  • 1 cap de periere

Elimină cu până la 100% mai multe pete decât o periuţă de dinţi manuală*

Elimină cu până la 100% mai multe pete decât o periuţă de dinţi manuală*

Această periuţă de dinţi Philips Sonicare elimină cu până la 100% mai multe pete, pentru dinţi mai albi în doar 1 săptămână.

Cap de periere DiamondClean pentru cea mai bună albire

Cap de periere DiamondClean pentru cea mai bună albire

Capetele de periere DiamondClean, cele mai bune capete de periere pentru albire de la Sonicare, au peri cu rigiditate medie, în formă de romb, care înlătură eficient, dar totuşi delicat placa bacteriană. Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare oferă o curăţare excepţională şi dinţi mai albi în comparaţie cu o periuţă de dinţi manuală.

Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele

Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele

Modul Clean cu durata de 2 minute oferă cea mai bună eliminare a plăcii bacteriene (timp de periere recomandat de medicii dentişti). Modul White îndepărtează petele de suprafaţă, albeşte şi lustruieşte dinţii. Îndepărtează petele cum sunt cele de cafea, ceai, tutun şi vin roşu. Albeşte dinţii cu 2 nuanţe în numai 2 săptămâni.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

249

Recenzii

95%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Periuta electrica a schimbat modul in care ma periez

Am recomandat tuturor prietenilor periutele electrice de la Philips pentru ca diferentele se observa imediat. Dintii sunt mai albi si mai curati. Sincer, nu se compara cu periajul clasic, cu periuta manuala. Mai mult decat atat, periuta este foarte usor de folosit, iar bateria tine in jur de 4-6 saptamani.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

02/01/2019

România

România

Ceea ce ma asteptam.

Nou , interesant , comod. Sper sa nu apara probleme mai tarziu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

11/09/2018

România

România

Cea mai bună periuta de dinti

Cea mai bună periuta de dinti. O folosesc de aproximativ 1an si jumătate si dintii sunt mai albi decat in perioada cand foloseam o periuta manuală. Dintii se simt mai curați iar gingiile sunt mai sănătoase. O recomand cu incredere. Toata familia m-a urmat si a trecut la periuta electrica.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean