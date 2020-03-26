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  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
  • O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor

Producție oprită

Philips SonicareAirFloss Ultra – Versiune de trial

HX8341/01

4.2
| (247) Recenzii | 81% recomandă acest produs
O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor
S-a dovedit clinic că Philips Sonicare AirFloss Ultra**** este la fel de eficient ca aţa dentară în îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor.* De fapt, până la 97 % dintre persoanele care foloseau ocazional aţă dentară şi care au încercat AirFloss Ultra au prezentat o îmbunătăţire a stării de sănătate a gingiilor.*
Vezi toate beneficiile

Eficientă pentru cei care nu folosesc des aţa dentară

O doză triplă de îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor

  • 1 cap

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***

Tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături

Tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături

Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul şi apa de gură sau apa simplă pentru a curăţa eficace, dar delicat, spaţiile dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

O modalitate uşoară de a îmbunătăţi curăţarea spaţiilor dintre dinţi

O modalitate uşoară de a îmbunătăţi curăţarea spaţiilor dintre dinţi

Curăţarea spaţiilor dintre dinţi este foarte importantă pentru sănătatea orală în general. AirFloss este o modalitate uşoară de a curăţa mai profund între dinţi, ajutându-te să îți formezi un obicei sănătos. După trei luni de utilizare a dispozitivului AirFloss, 96% dintre persoanele care foloseau aţa dentară inconsecvent au continuat să folosească AirFloss cel puţin patru zile pe săptămână.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

247

Recenzii

81%

recomandă acest produs

26/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

Corespunde așteptărilor în totalitate.

Am ales produsul pentru că mi-a fost recomandat de medicul stomatolog.

Avantaje

aplică apa de gură în mod economic, acolo unde nu ajunge decât prin gargară multă cu consum mare.

Dezavantaje

Poate fi folosit de copii ca pistol cu apă. Greu de păzit!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/01 Aparat de curăţare intradentară reîncărcabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/01 Aparat de curăţare intradentară reîncărcabil

18/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Un produs excelent, usor de transportat, calitate si functionalitate foarte bune

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

29/02/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este foarte bun si util

Produsul indeplineste cu succes toate specificatiile mentionate in propria descriere Philips. Rezervorul este suficient pentru un singur dus bucal, iar batterie rezista cel putin 30 de zile (1/2 dusuri bucale pe zi).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

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Referințe

  1. Atunci când se foloseşte cu o periuţă de dinţi manuală şi cu apă de gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită uşoară şi moderată. AirFloss este conceput să ajute persoanele care nu îşi curăţă spaţiile interdentare cu regularitate să îşi formeze un obicei zilnic din curăţare. Pentru mai multe informaţii, accesează www.philips.ro/c-m-pe/airfloss-ultra.

  2. * * AirFloss Ultra şi Pro sunt acelaşi produs, dar pot avea denumiri diferite în funcţie de ţară şi de canal.

  3. * * * În funcţie de setarea de jet utilizată