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Producție oprită
1 cap
AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***
Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul şi apa de gură sau apa simplă pentru a curăţa eficace, dar delicat, spaţiile dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Curăţarea spaţiilor dintre dinţi este foarte importantă pentru sănătatea orală în general. AirFloss este o modalitate uşoară de a curăţa mai profund între dinţi, ajutându-te să îți formezi un obicei sănătos. După trei luni de utilizare a dispozitivului AirFloss, 96% dintre persoanele care foloseau aţa dentară inconsecvent au continuat să folosească AirFloss cel puţin patru zile pe săptămână.
4.2
din 5
247
Recenzii
81%
recomandă acest produs
Licorna
26/03/2020
România
Cumpărător verificat
Corespunde așteptărilor în totalitate.
Am ales produsul pentru că mi-a fost recomandat de medicul stomatolog.
Avantaje
aplică apa de gură în mod economic, acolo unde nu ajunge decât prin gargară multă cu consum mare.
Dezavantaje
Poate fi folosit de copii ca pistol cu apă. Greu de păzit!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8331/01 Aparat de curăţare intradentară reîncărcabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8331/01 Aparat de curăţare intradentară reîncărcabil
Lala2020
18/03/2020
România
Cumpărător verificat
Produs excelent
Un produs excelent, usor de transportat, calitate si functionalitate foarte bune
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară
RaluRal
29/02/2020
România
Cumpărător verificat
Produsul este foarte bun si util
Produsul indeplineste cu succes toate specificatiile mentionate in propria descriere Philips. Rezervorul este suficient pentru un singur dus bucal, iar batterie rezista cel putin 30 de zile (1/2 dusuri bucale pe zi).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară
Atunci când se foloseşte cu o periuţă de dinţi manuală şi cu apă de gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită uşoară şi moderată. AirFloss este conceput să ajute persoanele care nu îşi curăţă spaţiile interdentare cu regularitate să îşi formeze un obicei zilnic din curăţare. Pentru mai multe informaţii, accesează www.philips.ro/c-m-pe/airfloss-ultra.
* * AirFloss Ultra şi Pro sunt acelaşi produs, dar pot avea denumiri diferite în funcţie de ţară şi de canal.
* * * În funcţie de setarea de jet utilizată