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  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

Producție oprită

Philips SonicareAparat de curăţare intradentară reîncărcabil

HX8331/01

4.2
| (247) Recenzii | 81% recomandă acest produs
Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
Pentru persoanele care nu folosesc aţă dentară în mod regulat, AirFloss Ultra este cea mai uşoară cale de a curăţa eficient între dinţi. AirFloss Ultra poate fi utilizată cu apă de gură sau apă normală şi s-a dovedit clinic că este la fel de eficientă pentru sănătatea gingiilor ca şi aţa dentară.**
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru utilizatorii de aţă dentară ocazionali

Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

  • Include 1 cap

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***

Tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături

Tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături

Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul şi apa de gură sau apa simplă pentru a curăţa eficace, dar delicat, spaţiile dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

O modalitate uşoară de a deprinde un obicei sănătos

O modalitate uşoară de a deprinde un obicei sănătos

Curăţarea spaţiilor dintre dinţi este foarte importantă pentru sănătatea orală în general. AirFloss Ultra este o modalitate uşoară de a curăţa mai profund între dinţi, ajutându-te să îţi formezi un obicei sănătos.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

247

Recenzii

81%

recomandă acest produs

26/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

Corespunde așteptărilor în totalitate.

Am ales produsul pentru că mi-a fost recomandat de medicul stomatolog.

Avantaje

aplică apa de gură în mod economic, acolo unde nu ajunge decât prin gargară multă cu consum mare.

Dezavantaje

Poate fi folosit de copii ca pistol cu apă. Greu de păzit!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/01 Aparat de curăţare intradentară reîncărcabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/01 Aparat de curăţare intradentară reîncărcabil

18/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Un produs excelent, usor de transportat, calitate si functionalitate foarte bune

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

29/02/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este foarte bun si util

Produsul indeplineste cu succes toate specificatiile mentionate in propria descriere Philips. Rezervorul este suficient pentru un singur dus bucal, iar batterie rezista cel putin 30 de zile (1/2 dusuri bucale pe zi).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HX8331/02 AirFloss Ultra - Aparat de curăţare intradentară

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Referințe

  1. când s-a utilizat în asociere cu o periuţă de dinţi manuală şi apă de gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită uşoară până la moderată; AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat aţa dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curăţare interdentală zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din fila Asistenţă.

  2. * Din zonele tratate; într-un studiu de laborator; rezultatele efective la nivelul cavităţii bucale pot varia

  3. * * AirFloss Ultra şi Pro sunt acelaşi produs, dar pot avea denumiri diferite în funcţie de ţară şi de canal.

  4. * * * În funcţie de setarea de jet utilizată