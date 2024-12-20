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Producție oprită
Include 1 cap
AirFloss utilizează o tehnologie cu jet de aer şi micro-picături unică ce aplică un jet rapid de aer sub presiune şi apă sau apă de gură între dinţi. Butonul de activare printr-o atingere este la fel de simplu ca un clic de mouse.
Cu AirFloss, curăţarea întregii danturi durează doar 30 de secunde. Doar apeşi butonul o dată pentru un singur jet, apoi muţi şi repeţi. Pentru a utiliza funcţia nouă de curăţare automată, menţine apăsat butonul şi deplasează vârful de ghidaj de la un spaţiu la altul. Va fi eliberat un jet la fiecare secundă.
S-a dovedit clinic că Sonicare AirFloss îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar două săptămâni.
4.3
din 5
104
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Kakarott
20/12/2024
România
Capete de schimb?
Bună ziua! Unde mai găsesc să cumpăr capăt de schimb? Mulțumesc!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil
Christine2802
13/03/2024
România
Produsul este excelent
De ce nu se mai fabrica? Am avut un dus bucal Philips Sonicare Airfloss care din pacate mi a fost furat. Vreau sa achiziționez altul dar din pacate nu se mai găsește pe piata si nu inteleg care ar fi motivul, era cel mai bun
Avantaje
Curata foarte bine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8221/02 Intradentar - reîncărcabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8221/02 Intradentar - reîncărcabil
RoxxG
29/05/2020
România
Cumpărător verificat
Un produs bun
Este usor de folosit si curata f bine mancarea dintre dinti. La primele folosiri a sangerat putin gingia, dar acum este ok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8211/02 Intradentar - reîncărcabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8211/02 Intradentar - reîncărcabil
decât în cazul utilizării exclusive a perierii manuale