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  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
  • Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.

Producție oprită

Philips Sonicare AirFlossIntradentar - reîncărcabil

HX8221/02

4.3
| (104) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.
Pentru cei ce nu folosesc aţa dentară consecvent, AirFloss este o modalitate uşoară de a începe să îți cureţi spaţiul interdentar. AirFloss poate fi utilizată cu apă de gură sau apă şi dispune de o tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături pentru a ajuta la îndepărtarea plăcii bacteriene în zonele greu accesibile.
Vezi toate beneficiile

Îndepărtează placa bacteriană acolo unde perierea nu o poate face

Nu foloseşti aţă dentară? Atunci folosește AirFloss.

  • Include 1 cap

Tehnologie care curăţă printr-o atingere

Tehnologie care curăţă printr-o atingere

AirFloss utilizează o tehnologie cu jet de aer şi micro-picături unică ce aplică un jet rapid de aer sub presiune şi apă sau apă de gură între dinţi. Butonul de activare printr-o atingere este la fel de simplu ca un clic de mouse.

Curăţă întreaga dantură în numai 30 de secunde

Curăţă întreaga dantură în numai 30 de secunde

Cu AirFloss, curăţarea întregii danturi durează doar 30 de secunde. Doar apeşi butonul o dată pentru un singur jet, apoi muţi şi repeţi. Pentru a utiliza funcţia nouă de curăţare automată, menţine apăsat butonul şi deplasează vârful de ghidaj de la un spaţiu la altul. Va fi eliberat un jet la fiecare secundă.

Contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor în doar două săptămâni

Contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor în doar două săptămâni

S-a dovedit clinic că Sonicare AirFloss îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar două săptămâni.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

104

Recenzii

80%

recomandă acest produs

20/12/2024

România

România

Capete de schimb?

Bună ziua! Unde mai găsesc să cumpăr capăt de schimb? Mulțumesc!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8281/02 Intradentar - reîncărcabil

13/03/2024

România

România

Produsul este excelent

De ce nu se mai fabrica? Am avut un dus bucal Philips Sonicare Airfloss care din pacate mi a fost furat. Vreau sa achiziționez altul dar din pacate nu se mai găsește pe piata si nu inteleg care ar fi motivul, era cel mai bun

Avantaje

Curata foarte bine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8221/02 Intradentar - reîncărcabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8221/02 Intradentar - reîncărcabil

29/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Un produs bun

Este usor de folosit si curata f bine mancarea dintre dinti. La primele folosiri a sangerat putin gingia, dar acum este ok.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8211/02 Intradentar - reîncărcabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8211/02 Intradentar - reîncărcabil

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Referințe

  1. decât în cazul utilizării exclusive a perierii manuale