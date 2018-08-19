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  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
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  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
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  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
  • Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară

Producție oprită

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8111/12

3.6
| (5) Recenzii
Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
În cazul în care curăţarea cu aţă dentară nu face parte din rutina ta de igienă orală, nu elimini bacteriile care se pot acumula între dinţi provocând infecţii. Sonicare AirFloss te ajută să-ţi cureţi dinţii în fiecare zi făcând mai uşoară curăţarea interdentară.
Vezi toate beneficiile

Îmbunătăţeşte sănătatea orală în mod delicat şi eficient

Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară

  • Reîncărcabilă

  • Include 1 cap

Tehnologia Microburst curăţă la o atingere de buton

Tehnologia Microburst curăţă la o atingere de buton

Tehnologia Microburst aplică un jet rapid de aer sub presiune şi micro-picături de apă pentru a curăţa în profunzime spaţiul dintre dinţi, acolo unde periuţa de dinţi nu poate ajunge.

Încărcare după două săptămâni

Încărcare după două săptămâni

AirFloss durează două săptămâni între încărcări.

Utilizare simplă cu un buton; la fel de uşoară ca un clic pe mouse

Utilizare simplă cu un buton; la fel de uşoară ca un clic pe mouse

Utilizare simplă cu un buton pentru curăţare uşoară în 60 de secunde.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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3.6

din 5

5

Recenzii

4
3

19/08/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry irygator

Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

24/12/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

skvěle dočistí mezizubní prostory

Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.

Avantaje

perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie

Dezavantaje

postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

16/10/2013

Česká republika

Česká republika

Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou

Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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Referințe

  1. În comparaţie cu perierea manuală a dinţilor