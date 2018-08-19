Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
HX8111/12
Reîncărcabilă
Include 1 cap
Tehnologia Microburst aplică un jet rapid de aer sub presiune şi micro-picături de apă pentru a curăţa în profunzime spaţiul dintre dinţi, acolo unde periuţa de dinţi nu poate ajunge.
AirFloss durează două săptămâni între încărcări.
Utilizare simplă cu un buton pentru curăţare uşoară în 60 de secunde.
3.6
din 5
5
Recenzii
Mario7603
19/08/2018
Polska
Bardzo dobry irygator
Skutecznie oczyszcza powierzchnie międzyzębowe. Polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
lucieph
24/12/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
skvěle dočistí mezizubní prostory
Philips Sonicare AirFloss dokonale dočistí mezizubní prostory po umytí zubů a využití mezizubního kartáčku. Bez něj není každodenní domácí ústní hygiena kompletní. Osobně používám do přístroje ústní vodu.
Avantaje
perfektně odstranní i malé částečky z mezizubních prostor, dlouhá výdrž baterie
Dezavantaje
postavený není úplně nejstabilnější, pozor na pády končící nefunkčností a nutností koupit nový
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Haroska
16/10/2013
Česká republika
Začíná se pro mě stávat nenahraditelnou pomůckou
Pro mě výbornou pomůckou, která již zcela nahrazuje mezizubní kartáčky. Od mala mám spodní chrup křivý (zuby se v jedné části překrývají) a dostat se mezi ně kartáčkem či nití je velmi obtížné. Ani průchod střiku z AirFlossu není 100%, ale rozhodně je to pro mě podstatným zlepšením.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
În comparaţie cu perierea manuală a dinţilor