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  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor
  • Îngrijire completă a gingiilor

Producție oprită

Philips Sonicare FlexCare+Periuţă de dinţi sonică electrică

HX6972/10

4.7
| (33) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Îngrijire completă a gingiilor
Combinând tehnologia sonică şi 5 moduri de periere, periuţa de dinţi electrică FlexCare+ este soluţia pentru îmbunătăţirea sănătăţii orale. Acum îţi poţi îmbunătăţi sănătatea gingiilor după numai 2 săptămâni de utilizare.
Vezi toate beneficiile

Periuţă de dinţi pentru curăţarea delicată a dinţilor şi a gingiilor

Îngrijire completă a gingiilor

  • 5 moduri

  • 2 capete de periere

  • Sterilizator UV pentru capul de periere

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi electrice Philips Sonicare ajunge delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

Dinţi mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice

Dinţi mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice

S-a dovedit că acţiunea de curăţare dinamică a acestei periuţe de dinţi şi contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menţine albul natural al dinţilor.

Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare oferă o curăţare optimă între dinţi şi de-a lungul gingiilor, pentru o îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor în doar două săptămâni.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

33

Recenzii

94%

recomandă acest produs

2

16/09/2018

România

România

Un produs excepțional

Un produs excepțional. Recomand din toată inima. Pana acum am avut alte periute electrice însă aceasta este waww!!! Prima spălare a fost pentru acomodare :). Are diferite programe de spălare, eu având gingiile mai sensibile folosesc o spălare mai soft. Deci... recomand!!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică

03/09/2018

România

România

Un produs foarte bun

Recomand aceasta oeriuta pentru ca am reusit sa scap de o iritatie gingivala ddestul de deranjanta.

Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică

01/09/2018

România

România

Este foarte buna.

Este o periuta cu un lrogram de acomodare . Supa numai 2 săptămâni se vede diferenta. O recomand cu drag.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. E Coli, Streptococcus mutans şi herpes

  2. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean