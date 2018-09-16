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Producție oprită
5 moduri
2 capete de periere
Sterilizator UV pentru capul de periere
Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi electrice Philips Sonicare ajunge delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
S-a dovedit că acţiunea de curăţare dinamică a acestei periuţe de dinţi şi contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menţine albul natural al dinţilor.
Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare oferă o curăţare optimă între dinţi şi de-a lungul gingiilor, pentru o îmbunătăţire a sănătăţii gingiilor în doar două săptămâni.
4.7
din 5
33
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Adi39
16/09/2018
România
Un produs excepțional
Un produs excepțional. Recomand din toată inima. Pana acum am avut alte periute electrice însă aceasta este waww!!! Prima spălare a fost pentru acomodare :). Are diferite programe de spălare, eu având gingiile mai sensibile folosesc o spălare mai soft. Deci... recomand!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică
iuliuss
03/09/2018
România
Un produs foarte bun
Recomand aceasta oeriuta pentru ca am reusit sa scap de o iritatie gingivala ddestul de deranjanta.
Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică
Geormy
01/09/2018
România
Este foarte buna.
Este o periuta cu un lrogram de acomodare . Supa numai 2 săptămâni se vede diferenta. O recomand cu drag.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FlexCare+ HX6972/10 Periuţă de dinţi sonică electrică
E Coli, Streptococcus mutans şi herpes
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean