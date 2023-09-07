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Producție oprită
1 mod
1 cap de periere
Tehnologia sonică patentată elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
Periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare ajută la îndepărtarea şi reducerea petelor de pe dinţi pentru un zâmbet mai strălucitor.
Un spălat riguros pe dinţi durează doar 2 minute. Cronometrul QuadPacer îţi arată când ai petrecut durata optimă de timp în fiecare zonă a gurii, în timp ce SmarTimer indică scurgerea timpului total. Împreună te ajută să atingi timpul recomandat de periere, de fiecare dată.
4.7
din 5
623
Recenzii
96%
recomandă acest produs
edyss
07/09/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
The best
Merita toți banii 5 stele, rezistenta in timp ,bateria tine la fel după 2 ani de utilizare zilnica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
maresal
09/03/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
sunt multumita
curata bine , nu am cap de periuta de rezerva pentru HX6511/02 .Nu stiu daca merge orice cap de periuta de la philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
AnCaM
04/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent!
Folosesc periuța de dinți de aproape 1an, curată excelent, dinții sunt mai albi după prima utilizare, curată și spațiile dintre dinți. Comparativ cu periuța electrică rotativă este mai silențioasă si mai eficientă. Bateria tine cel puțin doua saptamani. O recomand tuturor celor care își doresc o dantura frumoasa si sănătoasă.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală