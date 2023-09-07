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  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
  • Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene

Producție oprită

Philips Sonicare EasyCleanPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX6511/02

4.7
| (623) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene
Acţiunea dinamică unică de curăţare a periuţei electrice Sonicare ajunge delicat, eficient şi adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
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Periuţa de dinţi Philips Sonicare

Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene

  • 1 mod

  • 1 cap de periere

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi electrice Philips Sonicare ajunge delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinţii din spate

Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinţii din spate

Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuţe de dinţi facilitează accesul la dinţii din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

Siguranţă şi delicateţe dovedite clinic

Siguranţă şi delicateţe dovedite clinic

Philips Sonicare este o periuţă de dinţi electrică delicată pentru aparate dentare (capetele de periere se uzează mai repede când sunt utilizate pe aparate dentare), fiind sigură şi pentru lucrări dentare (plombe, coroane, faţade dentare) şi pungi parodontale.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

623

Recenzii

96%

recomandă acest produs

07/09/2023

România

România

Cumpărător verificat

The best

Merita toți banii 5 stele, rezistenta in timp ,bateria tine la fel după 2 ani de utilizare zilnica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică

09/03/2022

România

România

Cumpărător verificat

sunt multumita

curata bine , nu am cap de periuta de rezerva pentru HX6511/02 .Nu stiu daca merge orice cap de periuta de la philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/02 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/02 Periuţă de dinţi sonică electrică

04/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent!

Folosesc periuța de dinți de aproape 1an, curată excelent, dinții sunt mai albi după prima utilizare, curată și spațiile dintre dinți. Comparativ cu periuța electrică rotativă este mai silențioasă si mai eficientă. Bateria tine cel puțin doua saptamani. O recomand tuturor celor care își doresc o dantura frumoasa si sănătoasă.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean

  2. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală