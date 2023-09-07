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Producție oprită
1 mod
1 cap de periere
Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi electrice Philips Sonicare ajunge delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuţe de dinţi facilitează accesul la dinţii din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.
Philips Sonicare este o periuţă de dinţi electrică delicată pentru aparate dentare (capetele de periere se uzează mai repede când sunt utilizate pe aparate dentare), fiind sigură şi pentru lucrări dentare (plombe, coroane, faţade dentare) şi pungi parodontale.
4.7
din 5
623
Recenzii
96%
recomandă acest produs
edyss
07/09/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
The best
Merita toți banii 5 stele, rezistenta in timp ,bateria tine la fel după 2 ani de utilizare zilnica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
maresal
09/03/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
sunt multumita
curata bine , nu am cap de periuta de rezerva pentru HX6511/02 .Nu stiu daca merge orice cap de periuta de la philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/02 Periuţă de dinţi sonică electrică
AnCaM
04/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent!
Folosesc periuța de dinți de aproape 1an, curată excelent, dinții sunt mai albi după prima utilizare, curată și spațiile dintre dinți. Comparativ cu periuța electrică rotativă este mai silențioasă si mai eficientă. Bateria tine cel puțin doua saptamani. O recomand tuturor celor care își doresc o dantura frumoasa si sănătoasă.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EasyClean HX6511/50 Periuţă de dinţi sonică electrică
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul Clean
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală