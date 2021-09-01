Alte articole din cutie
- Aparat de curăţare interdentară fără fir Sonicare 3000
- Cap de curăţare standard F1
- Cap de curăţare Quad Stream F3
- Cablu USB
- Husă de călătorie
HX3806/31
Curăţare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream
Curăţare interdentară temeinică şi fără efort pentru îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor. Capătul unic Quad Stream curăţă o suprafaţă mai mare cu mai puţin efort, pentru o curăţare interdentară mai eficientă de fiecare dată, care îţi permite să deprinzi uşor tehnica corectă.Vezi toate beneficiile
Din păcate, acest produs nu mai este disponibil
Capul unic Quad Stream în formă de X separă debitul în 4 jeturi de apă, care acoperă o zonă mai mare între dinţi şi de-a lungul liniei gingiilor. Obţine o curăţare mai rapidă şi mai profundă fără complicaţiile aţei dentare.
Jeturile delicate de apă curăţă şi te ghidează de la un dinte la altul în modul Deep Clean, pentru o curăţare perfectă de fiecare dată.
Alege curăţarea care se potriveşte zâmbetului tău. Modul Clean asigură un jet continuu pentru o curăţare zilnică eficientă. Jeturile Deep Clean oferă o curăţare mai temeinică. Nivelul reglabil de intensitate se adaptează pentru confort.
Cu capul de curăţare care se roteşte la 360 de grade poţi să ajungi în zonele greu accesibile şi poţi utiliza dispozitivul în orice orientare. Obţine o curăţare temeinică la 360° în doar 60 de secunde.
Încărcarea comodă cu un cablu USB-C utilizează aceeaşi conexiune ca majoritatea telefoanelor mobile sau tabletelor. Obţine până la 14 zile de curăţare la o singură încărcare.
Capacitatea rezervorului de apă de 250 ml este suficientă pentru o curăţare recomandată de 60 de secunde. Răsuceşte şi scoate sau foloseşte capacul lateral de umplere pentru reumplere uşoară.
Doar orientează, apasă şi curăţă pentru o curăţare interdentară mai eficientă. Îndreaptă capul de curăţare pe zonele dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiilor – şi lasă-l să facă toată treaba pentru tine!
Un cap de curăţare standard cu un singur jet creşte presiunea pentru curăţare eficientă şi îndepărtarea resturilor alimentare atunci când ai nevoie.
