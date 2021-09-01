    Curăţare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream

      Philips Sonicare Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 Duș bucal

      HX3806/31

      Curăţare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream

      Curăţare interdentară temeinică şi fără efort pentru îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor. Capătul unic Quad Stream curăţă o suprafaţă mai mare cu mai puţin efort, pentru o curăţare interdentară mai eficientă de fiecare dată, care îţi permite să deprinzi uşor tehnica corectă.

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Philips Sonicare Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 Duș bucal

      Curăţare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream

      Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană* în zonele tratate

      • 2 moduri de curățare, 3 nivele de intensitate
      • Tehnologie QuadStream si Pulsewave
      • 1x capăt de curățate Standard F1, 1x capăt de curățate QuadStream F3
      • "1x husă de călătorie, 1x cablu de încărcare USB, 1x adaptor USB de perete"
      • Fără fir
      Tehnologie Quad Stream pentru o curăţare interdentară mai rapidă şi mai eficientă

      Capul unic Quad Stream în formă de X separă debitul în 4 jeturi de apă, care acoperă o zonă mai mare între dinţi şi de-a lungul liniei gingiilor. Obţine o curăţare mai rapidă şi mai profundă fără complicaţiile aţei dentare.

      Tehnologia Pulse Wave oferă ghidare de la un dinte la altul

      Jeturile delicate de apă curăţă şi te ghidează de la un dinte la altul în modul Deep Clean, pentru o curăţare perfectă de fiecare dată.

      2 moduri de curăţare interdentară, 3 niveluri de intensitate

      Alege curăţarea care se potriveşte zâmbetului tău. Modul Clean asigură un jet continuu pentru o curăţare zilnică eficientă. Jeturile Deep Clean oferă o curăţare mai temeinică. Nivelul reglabil de intensitate se adaptează pentru confort.

      Curăţare completă în 60 de secunde

      Cu capul de curăţare care se roteşte la 360 de grade poţi să ajungi în zonele greu accesibile şi poţi utiliza dispozitivul în orice orientare. Obţine o curăţare temeinică la 360° în doar 60 de secunde.

      Încărcare rapidă, universală, cu cablu USB-C

      Încărcarea comodă cu un cablu USB-C utilizează aceeaşi conexiune ca majoritatea telefoanelor mobile sau tabletelor. Obţine până la 14 zile de curăţare la o singură încărcare.

      Rezervor de 250 ml uşor de umplut

      Capacitatea rezervorului de apă de 250 ml este suficientă pentru o curăţare recomandată de 60 de secunde. Răsuceşte şi scoate sau foloseşte capacul lateral de umplere pentru reumplere uşoară.

      Tehnică fără efort

      Doar orientează, apasă şi curăţă pentru o curăţare interdentară mai eficientă. Îndreaptă capul de curăţare pe zonele dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiilor – şi lasă-l să facă toată treaba pentru tine!

      Capete standard pentru o curăţare eficientă

      Un cap de curăţare standard cu un singur jet creşte presiunea pentru curăţare eficientă şi îndepărtarea resturilor alimentare atunci când ai nevoie.

      Specificaţii tehnice

      • Alimentare

        Tensiune
        Încărcător tensiune multiplă

      • Design şi finisaj

        Culoare
        Alb

      • Service

        Garanţie
        2 ani garanţie limitată

      • Uşor de utilizat

        Mâner
        Design ergonomic subţire
        Ataşarea capului
        Se fixează şi detaşează uşor

      • Performanţă

        Curăţare
        Curăţă întreaga cavitate bucală în 60-90 de secunde

      • Articole incluse

        Aparat de curăţare interdentară fără fir
        1
        Cap de curăţare standard F1
        1
        Cap de curăţare Quad Stream F3
        1
        Husă de călătorie
        1
        Cablu de încărcare USB
        1
        Adaptor USB de perete
        1

      • Moduri

        Clean
        Pentru o curăţare zilnică impecabilă
        Deep Clean+
        Pentru o curăţare profundă şi revigorantă
        Niveluri de intensitate
        3

      • Beneficii pentru sănătate

        Îndepărtarea plăcii bacteriene
        Elimină până la 99 % din placa bacteriană în zonele tratate*

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Aparat de curăţare interdentară fără fir Sonicare 3000
      • Cap de curăţare standard F1
      • Cap de curăţare Quad Stream F3
      • Cablu USB
      • Husă de călătorie

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.
      Clippin

      Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

      Accesează piesele şi accesoriile

      Accesorii

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      • Într-un studiu in vitro. Rezultatele reale pot varia.

