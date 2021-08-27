      Philips Sonicare Seria 3100 Periuţă de dinţi sonică electrică

      Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.

      Tehnologia sonică, combinată cu acţiunea periuţei, îndepărtează delicat placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală.

      Elimină până la de 3 ori mai eficient placa bacteriană*

      • 1 mod de periaj
      • 31.000 mișcări/minut
      • 1x Capăt C1 ProResults
      • Senzor de presiune
      Tehnologia noastră unică îţi asigură o curăţare profundă şi totuşi delicată

      Vibraţiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spaţiile interdentare şi de-a lungul gingiei, pentru o experienţă reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mişcări de periere pe minut îţi curăţă delicat dinţii, desprind placa bacteriană şi o îndepărtează pentru o curăţare zilnică de excepţie.

      Îndepărtare de până la 3 ori mai eficientă a plăcii bacteriene decât o periuţă de dinţi manuală*

      S-a demonstrat clinic că periuţa de dinţi electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală. Îndepărtează placa bacteriană de pe dinţi şi de-a lungul liniei gingiei, protejând în acelaşi timp gingiile.

      Senzorul de presiune încorporat îţi protejează dinţii şi gingiile

      Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează şi reduce automat vibraţiile periuţei de dinţi pentru a contribui la protejarea gingiilor. Periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a-ţi reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcţie i-a ajutat să-şi perieze dinţii mai eficient.

      Optimizează-ţi periajul cu SmarTimer şi QuadPacer

      SmarTimer de 2 minute şi QuadPacer de 30 de secunde te ghidează să-ţi periezi dinţii pe intervalul recomandat, în toate zonele gurii, pentru a asigura o curăţare completă.

      Ştii întotdeauna când să înlocuieşti capetele de periere

      Toate capetele de periere se uzează în timp, aşa că trebuie să fii atent pentru a te asigura că obţii o curăţare excelentă. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere şi cât de intens a fost periajul. Mementoul de înlocuire BrushSync de pe mâner şi un semnal sonor scurt te anunţă când acesta trebuie înlocuit.

      Pornire uşoară pentru a facilita tranziţia

      Programul nostru cu pornire uşoară îţi oferă opţiunea creşterii uşoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuţe de dinţi.

      Durata bateriei: 14 zile

      Durata bateriei este de până la 14 zile, astfel că o poţi folosi perioade lungi fără a o încărca.

      Îţi face călătoria mai uşoară

      Tocul nostru premium de transport îţi permite să depozitezi igienic periuţa de dinţi, în timp ce baza noastră de încărcare compactă cu USB menţine bateria încărcată în timpul deplasărilor. Beneficiezi de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare completă, încărcătorul fiind util pentru călătorii mai lungi.

      Specificaţii tehnice

      • Alimentare

        Tensiune
        5 V c.c.

      • Specificaţii tehnice

        Durată de funcţionare (de la Maxim la Descărcat)
        14 zile*****
        Baterie
        Reîncărcabilă
        Tip baterie
        Litiu ION
        Consum de energie
        Standby fără afişaj <0,5 W

      • Design şi finisaj

        Culoare
        Negru

      • Service

        Garanţie
        2 ani garanţie limitată

      • Uşor de utilizat

        Mâner
        Design ergonomic subţire
        Indicator baterie
        Indicator luminos pentru baterie
        Sistem capete de periere
        Capete de periere cu aplicare rapidă
        Memento de înlocuire BrushSync
        • Atenţionare de înlocuire
        • Ştii întotdeauna când să
        • înlocuieşti capetele de periere
        • Pictograma de reamintire se aprinde
        • pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate

      • Articole incluse

        Mâner
        1 seria 3100
        Cap de periere
        1 cap C1 ProResults standard
        Toc de transport
        1
        Încărcător
        1 încărcător USB (Adaptorul de perete nu este inclus)

      • Performanţă de curăţare

        Performanţă
        Elimină de până la 3 ori mai multă placă bacteriană*
        Cronometru
        Quadpacer şi SmarTimer
        Viteză
        Până la 31.000 de mişcări de periere pe minut
        Feedback privind presiunea
        Mânerul vibrează pentru a te atenţiona

      • Moduri

        Clean
        Pentru o curăţare zilnică impecabilă

      • Tehnologie cu senzori inteligenţi

        Memento de înlocuire BrushSync
        • Ştii întotdeauna când să
        • înlocuieşti capetele de periere
        Senzor de presiune
        Înştiinţează când perierea este prea intensă

      Ce este în cutie?

      Alte articole din cutie

      • Mâner Sonicare seria 3100
      • Capete standard pentru periuţa sonică Pro Results
      • Încărcător USB
      • Toc de transport

      Clippin

      • comparativ cu o periuţă de dinţi manuală pentru dinţi şi gingii mai sănătoase
      • Rezultatele individuale pot varia
      • *Date aflate la dosar
      • **** pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard

      CE

