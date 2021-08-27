Alte articole din cutie
- Mâner Sonicare seria 3100
- Capete standard pentru periuţa sonică Pro Results
- Încărcător USB
- Toc de transport
Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
HX3673/14
Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
Tehnologia sonică, combinată cu acţiunea periuţei, îndepărtează delicat placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală.Vezi toate beneficiile
Disponibil în:
Din păcate, acest produs nu mai este disponibil
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Periuţă de dinţi sonică electrică
total
recurring payment
Vibraţiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spaţiile interdentare şi de-a lungul gingiei, pentru o experienţă reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mişcări de periere pe minut îţi curăţă delicat dinţii, desprind placa bacteriană şi o îndepărtează pentru o curăţare zilnică de excepţie.
S-a demonstrat clinic că periuţa de dinţi electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală. Îndepărtează placa bacteriană de pe dinţi şi de-a lungul liniei gingiei, protejând în acelaşi timp gingiile.
Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează şi reduce automat vibraţiile periuţei de dinţi pentru a contribui la protejarea gingiilor. Periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a-ţi reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcţie i-a ajutat să-şi perieze dinţii mai eficient.
SmarTimer de 2 minute şi QuadPacer de 30 de secunde te ghidează să-ţi periezi dinţii pe intervalul recomandat, în toate zonele gurii, pentru a asigura o curăţare completă.
Toate capetele de periere se uzează în timp, aşa că trebuie să fii atent pentru a te asigura că obţii o curăţare excelentă. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere şi cât de intens a fost periajul. Mementoul de înlocuire BrushSync de pe mâner şi un semnal sonor scurt te anunţă când acesta trebuie înlocuit.
Programul nostru cu pornire uşoară îţi oferă opţiunea creşterii uşoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuţe de dinţi.
Durata bateriei este de până la 14 zile, astfel că o poţi folosi perioade lungi fără a o încărca.
Tocul nostru premium de transport îţi permite să depozitezi igienic periuţa de dinţi, în timp ce baza noastră de încărcare compactă cu USB menţine bateria încărcată în timpul deplasărilor. Beneficiezi de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare completă, încărcătorul fiind util pentru călătorii mai lungi.
Alimentare
Specificaţii tehnice
Design şi finisaj
Service
Uşor de utilizat
Articole incluse
Performanţă de curăţare
Moduri
Tehnologie cu senzori inteligenţi
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.