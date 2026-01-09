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  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
  • Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.

Philips Sonicare Seria 3100Periuţă de dinţi sonică electrică

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.
Tehnologia sonică, combinată cu acţiunea periuţei, îndepărtează delicat placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală.
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Garanție extinsă

Elimină până la de 3 ori mai eficient placa bacteriană*

Spune adio periuţei manuale. Descoperă tehnologia sonică.

  • Tehnologie sonică

  • Senzor de presiune

  • QuadPacer şi SmarTimer

  • Design ergonomic subţire

Tehnologia noastră unică îţi asigură o curăţare profundă şi totuşi delicată

Tehnologia noastră unică îţi asigură o curăţare profundă şi totuşi delicată

Vibraţiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spaţiile interdentare şi de-a lungul gingiei, pentru o experienţă reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mişcări de periere pe minut îţi curăţă delicat dinţii, desprind placa bacteriană şi o îndepărtează pentru o curăţare zilnică de excepţie.

Îndepărtare de până la 3 ori mai eficientă a plăcii bacteriene decât o periuţă de dinţi manuală*

Îndepărtare de până la 3 ori mai eficientă a plăcii bacteriene decât o periuţă de dinţi manuală*

S-a demonstrat clinic că periuţa de dinţi electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală. Îndepărtează placa bacteriană de pe dinţi şi de-a lungul liniei gingiei, protejând în acelaşi timp gingiile.

Senzorul de presiune încorporat îţi protejează dinţii şi gingiile

Senzorul de presiune încorporat îţi protejează dinţii şi gingiile

Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează şi reduce automat vibraţiile periuţei de dinţi pentru a contribui la protejarea gingiilor. Periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a-ţi reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcţie i-a ajutat să-şi perieze dinţii mai eficient.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

373

Recenzii

96%

recomandă acest produs

09/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

3100

Foarte mulțumit de set, sunt un pic mai silențioase decât ce aveam înainte.

Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/15 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/15 Periuţă de dinţi sonică electrică

28/07/2025

România

România

Cumpărător verificat

excelent

Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3671/14 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3671/14 Periuţă de dinţi sonică electrică

14/04/2025

România

România

Curatare optima

Super multumita de produs. Curata bine si nu mai raman resturi aproape de gingie.

Avantaje

Il recomand tuturor

Dezavantaje

Nu gasesc

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/13 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/13 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. comparativ cu o periuţă de dinţi manuală pentru dinţi şi gingii mai sănătoase

  2. Rezultatele individuale pot varia

  3. Date aflate la dosar

  4. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard