Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
HX3671/14
HX367BK
Încearcă 30 zile sau banii înapoi
Garanție extinsă
Tehnologie sonică
Senzor de presiune
QuadPacer şi SmarTimer
Design ergonomic subţire
Vibraţiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spaţiile interdentare şi de-a lungul gingiei, pentru o experienţă reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mişcări de periere pe minut îţi curăţă delicat dinţii, desprind placa bacteriană şi o îndepărtează pentru o curăţare zilnică de excepţie.
S-a demonstrat clinic că periuţa de dinţi electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală. Îndepărtează placa bacteriană de pe dinţi şi de-a lungul liniei gingiei, protejând în acelaşi timp gingiile.
Senzorul de presiune încorporat detectează automat presiunea aplicată, te avertizează şi reduce automat vibraţiile periuţei de dinţi pentru a contribui la protejarea gingiilor. Periuţa de dinţi va emite un sunet intermitent pentru a-ţi reaminti să reduci presiunea. 7 din 10 persoane au considerat că această funcţie i-a ajutat să-şi perieze dinţii mai eficient.
4.7
din 5
373
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Onutu121
09/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
3100
Foarte mulțumit de set, sunt un pic mai silențioase decât ce aveam înainte.
Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/15 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/15 Periuţă de dinţi sonică electrică
Catalin G
28/07/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
excelent
Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3671/14 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3671/14 Periuţă de dinţi sonică electrică
Andreiuta13
14/04/2025
România
Curatare optima
Super multumita de produs. Curata bine si nu mai raman resturi aproape de gingie.
Avantaje
Il recomand tuturor
Dezavantaje
Nu gasesc
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/13 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3100 HX3675/13 Periuţă de dinţi sonică electrică
comparativ cu o periuţă de dinţi manuală pentru dinţi şi gingii mai sănătoase
Rezultatele individuale pot varia
Date aflate la dosar
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard