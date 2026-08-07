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Philips Sonicare Seria 2100 Periuţă de dinţi sonică electrică
Asistență
HX3651/12
HX365LB
Disponibil în
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Toate (3)
Cum funcţionează feedbackul senzorului de presiune pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?
De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?
C1 ProResultsCapete standard pentru periuţa sonică
Philips SonicareAdaptor de alimentare USB-A
Philips SonicareBază de încărcare
Capul meu de periere este dificil de ataşat sau de scos.
Periuţa de dinţi Sonicare face un zgomot puternic
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