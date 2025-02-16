HX3651/11
HX365SR
Disponibil în
Încearcă 30 zile sau banii înapoi
1 mod de periaj
31.000 mișcări/minut
1x Capăt C1 ProResults
Durată de viaţă a bateriei de 14 zile
Vibraţiile puternice ale perilor creează microbule care pătrund adânc în spaţiile interdentare şi de-a lungul gingiei, pentru o experienţă reconfortantă. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.** 31.000 de mişcări de periere pe minut îţi curăţă delicat dinţii, desprind placa bacteriană şi o îndepărtează pentru o curăţare zilnică de excepţie.
S-a demonstrat clinic că periuţa de dinţi electrică Sonicare cu tehnologie sonică avansată îndepărtează placa bacteriană de până la 3 ori mai eficient* decât o periuţă de dinţi manuală. Îndepărtează placa bacteriană de pe dinţi şi de-a lungul liniei gingiei, protejând în acelaşi timp gingiile.
Periuţa de dinţi Sonicare îţi oferă o curăţare temeinică fără a fi dură cu dinţii şi gingiile. Vibraţiile sonice delicate şi totuşi puternice asigură o curăţare excepţională, fiind totodată delicate cu dinţii şi gingiile.
Înțelege recenziile produselor
4.8
din 5
142
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Carmen14
16/02/2025
România
Produs bun, mica si jucausa
Am trecut de la o periuta manuala la o periuta electrica ptr a curata mai bine dintii. La prima utilizare mi-a sangerat gingia, apoi m-am obijnuit cu ea. Simt de parca am iesit de la stomatolog dupa ce o folosesc. Imi place. Am folosito de 3 ori pana acum si inca nu s-a terminat acumulatorul ptr reincarcare. Am profitat si de oferta de a prelungi cu 1 an garantia. Dezavantaj: aluneca in mana cand se uda, nu are parti de silicon ptr aderenta.
Avantaje
curata bine dintii, acumulatorul tine mult
Dezavantaje
aluneca manerul cand se uda, nu are parti de silicon ptr aderenta
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 2100 HX3651/13 Periuţă de dinţi sonică electrică
Nane 35
25/12/2024
România
Timp de incarcare
Sunt foarte mulțumită de acesta varianta. Am o singură întrebare, anume: În cant timp se încarcă?! Timp timp o las în priză?! Când îmi dau seama ca este complet încărcată?!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 2100 HX3651/11 Periuţă de dinţi sonică electrică
Deea_86
26/06/2024
România
recomand
Folosesc periuta de ceva timp si am observat o imbunatatire a igienei orale. Imi place ca indeparteaza placa bacteriana, fara sa puna presiune pe dinti sau pe gingii, iar in timp dantura devine mai sanatoasa si isi recapa luciul.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 2100 HX3651/13 Periuţă de dinţi sonică electrică
comparativ cu o periuţă de dinţi manuală pentru dinţi şi gingii mai sănătoase
Rezultatele individuale pot varia
Date aflate la dosar
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard