Am trecut de la o periuta manuala la o periuta electrica ptr a curata mai bine dintii. La prima utilizare mi-a sangerat gingia, apoi m-am obijnuit cu ea. Simt de parca am iesit de la stomatolog dupa ce o folosesc. Imi place. Am folosito de 3 ori pana acum si inca nu s-a terminat acumulatorul ptr reincarcare. Am profitat si de oferta de a prelungi cu 1 an garantia. Dezavantaj: aluneca in mana cand se uda, nu are parti de silicon ptr aderenta.