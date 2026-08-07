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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Periuţă de dinţi electrică
Asistență
HX3603/01
HX360CB
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
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In which countries is the Philips SonicareKids app available?
Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare
Cum restabilesc seria de periaj în aplicaţia Sonicare for Kids?
Philips SonicareHusă de transport din plastic
Philips SonicareBază de încărcare
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