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  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile
  • Ajută copiii să prevină cariile

Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionPeriuţă de dinţi electrică

HX3603/01

HX360CB

Ajută copiii să prevină cariile
Ajută la construirea unor obiceiuri de periere sănătoase cu Sonicare for Kids. Este sigur şi delicat cu dinţii şi gingiile în creştere şi ajută la prevenirea cariilor. Ediţia noastră specială Design a Pet vine cu autocolante distractive pentru copii.
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Un mod distractiv de a construi obiceiuri sănătoase pentru toată viaţa

Ajută copiii să prevină cariile

  • Tehnologie Sonicare

  • Autocolante personalizabile

  • Aplicaţia gratuită Sonicare For Kids

Tehnologia Sonicare ajută la prevenirea cariilor

Tehnologia Sonicare ajută la prevenirea cariilor

Acţiunea pulsantă delicată ajunge adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei. Astfel încât copiii să obţină cea mai bună curăţare posibilă în timp ce învaţă să se spele pe dinţi.

Capetele de periere sunt special concepute pentru copii

Capetele de periere sunt special concepute pentru copii

Capetele de periere sunt special concepute pentru a ajuta copiii să se cureţe temeinic în timp ce învaţă să se spele pe dinţi. Este inclus un cap de periere compact. Capetele de dimensiune standard se vând separat.

Creaţi-vă propriul design cu autocolante distractive, reutilizabile

Creaţi-vă propriul design cu autocolante distractive, reutilizabile

Ediţia specială Design a Pet include autocolante reutilizabile, astfel încât copiii îşi pot transforma oricând periuţa de dinţi în personaje animale noi. Să facem din periaj o parte distractivă a zilei lor!

Specificaţii tehnice

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