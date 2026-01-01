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HX3603/01
HX360CB
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Tehnologie Sonicare
Autocolante personalizabile
Aplicaţia gratuită Sonicare For Kids
Acţiunea pulsantă delicată ajunge adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei. Astfel încât copiii să obţină cea mai bună curăţare posibilă în timp ce învaţă să se spele pe dinţi.
Capetele de periere sunt special concepute pentru a ajuta copiii să se cureţe temeinic în timp ce învaţă să se spele pe dinţi. Este inclus un cap de periere compact. Capetele de dimensiune standard se vând separat.
Ediţia specială Design a Pet include autocolante reutilizabile, astfel încât copiii îşi pot transforma oricând periuţa de dinţi în personaje animale noi. Să facem din periaj o parte distractivă a zilei lor!
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