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3 moduri de curățare, 1 intensitate
2x Capete de curățare: Standard N1 + Confort N2
Rezervor retractabil de 200 ml
3 moduri de curăţare
21 de zile autonomie a bateriei***
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 este delicat, eficient şi gata de utilizare oriunde. Aparatul de curăţare interdentară îndepărtează până la 99,9% din placa bacteriană dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei în doar 60 de secunde.*
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 este 100% mai eficient decât aţa dentară în îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor în numai 4 săptămâni**.
Aparatul de curăţare interdentară este compact şi conceput să te însoţească oriunde. Rezervorul de apă pliabil de 200 ml se glisează peste mâner când este gol, facilitând depozitarea acasă sau transportul în bagaj în timpul călătoriilor.
4.8
din 5
54
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Carmen Los
03/11/2025
România
Curatare profunda
Acest produs mi se pare ideal pt o curatare completa. Acolo unde nu reuseste periuta cu sigurata poate dusul bucal. Inlocuieste ata dentara si orice alta metoda mecanica de curatare fara sa-mi raneasca gingiile. In plus e usor de utilizat si nu ocupa mult spatiu.
Avantaje
curatare profunda
Dezavantaje
nicunul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
CatalinGross
03/11/2025
România
Excelent si indispensabil!
Sunt un fan infocat al produselor de igiena orala Philips, am din portofoliul lor atat periutele Sonicare (pt toti membrii familiei) cat si versiunile precedente ale Airfloss-urilor, care apropo, pentru mine sunt indispensabile in viata de zi cu zi. Iar acest Airfloss compact completeaza perfect colectia :) Este perfect pentru travel, dar si pt igiena orala zilnica, mi ar fi placut sa aiba si capetele compatibile cu varianta HX386W, insa nu este o problema neaparat, acest lucru.
Avantaje
Curata perfect spatiile interdentare, indispensabil in igiena orala! Recomand cu toata increderea!
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil
Mimi-chan
20/10/2025
România
Similar cu curatarea din cabinet
M-a surprins placut puterea jetului de apa, chiar si pe setarea cea mai joasa. Capatul se roteste, astfel ca am reusit sa curat chiar si in spatiile greu acesibile, precum ultimele masele. Mi se pare ca ofera o experienta similara cu cea de curatare din cabinetele stomatologice, profunda si eficienta. Un sfat de la un incepator - folositi apa calduta, nu rece pt a nu simti sensibilitate la gingii cand il folositi, si musai sa tineti gura inchisa ca altfel faceti prapad in baie :)
Avantaje
Compact, rezervor care se pliaza suficient de mare, multiple setari de intensitate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil
Într-un studiu in vitro; rezultatele reale pot varia
după 4 săptămâni, comparativ cu aţa dentară, folosind capul Standard
pe baza a 1 sesiuni de curăţare interdentară pe zi de 1 minut