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  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
  • Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Duș bucal portabil

HX3333/24

4.8
| (54) Recenzii | 94% recomandă acest produs

Disponibil în

Flosser: Light Blue, Toothbrush: White
Flosser: Light Blue, Toothbrush: White
Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde
Adaugă curăţarea interdentară fără efort în rutina ta zilnică cu aparatul de curăţare interdentară compact Philips Sonicare 1000. În 60 de secunde, îndepărtează până la 99,9% din placa bacteriană dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei. Designul său pliabil îl face perfect pentru utilizare în deplasare.
Vezi toate beneficiile

Încearcă 30 zile sau banii înapoi

Elimină până la 99,9% din placa bacteriană în zonele tratate*

Curăţarea interdentară este acum uşoară, în doar 60 de secunde

  • 3 moduri de curățare, 1 intensitate

  • 2x Capete de curățare: Standard N1 + Confort N2

  • Rezervor retractabil de 200 ml

  • 3 moduri de curăţare

  • 21 de zile autonomie a bateriei***

Îndepărtare delicată, dar eficientă, a plăcii bacteriene

Îndepărtare delicată, dar eficientă, a plăcii bacteriene

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 este delicat, eficient şi gata de utilizare oriunde. Aparatul de curăţare interdentară îndepărtează până la 99,9% din placa bacteriană dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei în doar 60 de secunde.*

Gingii până la 100% mai sănătoase comparativ cu aţa dentară**

Gingii până la 100% mai sănătoase comparativ cu aţa dentară**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 este 100% mai eficient decât aţa dentară în îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor în numai 4 săptămâni**.

Design compact şi portabil

Design compact şi portabil

Aparatul de curăţare interdentară este compact şi conceput să te însoţească oriunde. Rezervorul de apă pliabil de 200 ml se glisează peste mâner când este gol, facilitând depozitarea acasă sau transportul în bagaj în timpul călătoriilor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

54

Recenzii

94%

recomandă acest produs

2

03/11/2025

România

România

Curatare profunda

Acest produs mi se pare ideal pt o curatare completa. Acolo unde nu reuseste periuta cu sigurata poate dusul bucal. Inlocuieste ata dentara si orice alta metoda mecanica de curatare fara sa-mi raneasca gingiile. In plus e usor de utilizat si nu ocupa mult spatiu.

Avantaje

curatare profunda

Dezavantaje

nicunul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

03/11/2025

România

România

Excelent si indispensabil!

Sunt un fan infocat al produselor de igiena orala Philips, am din portofoliul lor atat periutele Sonicare (pt toti membrii familiei) cat si versiunile precedente ale Airfloss-urilor, care apropo, pentru mine sunt indispensabile in viata de zi cu zi. Iar acest Airfloss compact completeaza perfect colectia :) Este perfect pentru travel, dar si pt igiena orala zilnica, mi ar fi placut sa aiba si capetele compatibile cu varianta HX386W, insa nu este o problema neaparat, acest lucru.

Avantaje

Curata perfect spatiile interdentare, indispensabil in igiena orala! Recomand cu toata increderea!

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/23 Duș bucal portabil

20/10/2025

România

România

Similar cu curatarea din cabinet

M-a surprins placut puterea jetului de apa, chiar si pe setarea cea mai joasa. Capatul se roteste, astfel ca am reusit sa curat chiar si in spatiile greu acesibile, precum ultimele masele. Mi se pare ca ofera o experienta similara cu cea de curatare din cabinetele stomatologice, profunda si eficienta. Un sfat de la un incepator - folositi apa calduta, nu rece pt a nu simti sensibilitate la gingii cand il folositi, si musai sa tineti gura inchisa ca altfel faceti prapad in baie :)

Avantaje

Compact, rezervor care se pliaza suficient de mare, multiple setari de intensitate

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Compact Flosser 1000 HX3333/24 Duș bucal portabil

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Referințe

  1. Într-un studiu in vitro; rezultatele reale pot varia

  2. după 4 săptămâni, comparativ cu aţa dentară, folosind capul Standard

  3. pe baza a 1 sesiuni de curăţare interdentară pe zi de 1 minut