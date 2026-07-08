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Power Flosser
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Philips Sonicare Capete pentru Irigatorul Compact Standard şi Confort
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HX3072/00
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Declaraţie de conformitate UE - English (US)
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
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Care este diferenţa dintre capetele de curăţare Power Flosser?
Cum îmi curăţ Philips Sonicare Power Flosser?
Care este diferenţa dintre capetele de curăţare Power Flosser fără fir?
Philips SonicareCablu de încărcare USB-A
Philips SonicareAdaptor de alimentare USB-A
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