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Philips Sonicare Capete pentru Irigatorul Compact Standard şi Confort

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Philips Sonicare Capete pentru Irigatorul CompactStandard şi Confort

HX3072/00

Philips Sonicare Capete pentru Irigatorul Compact Standard şi Confort

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE - English (US)

  • PDF fişier, 675.1 kB
  • 8 July 2026

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 142.2 kB
  • 8 July 2026

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