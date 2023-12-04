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Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în 4 săptămâni**
2 vârfuri: N1 Standard pentru curăţare între dinţi şi N2 Confort pentru dinţi şi gingii sensibile
Compatibil doar cu aparatele de curăţare interdentară compacte Philips Sonicare
Capătul Standard N1 este alegerea perfectă pentru o igienă orală completă în fiecare zi, îndepărtând eficient placa bacteriană și resturile alimentare dintre dinți și de-a lungul liniei gingivale.
Capătul Standard N1 cu jet unic este ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare persistente. 97% dintre utilizatori consideră că este eficient pentru eliminarea resturilor alimentare dintre dinți***.
Capătul N2 Comfort este prevăzut cu un vârf moale din cauciuc, special conceput pentru utilizarea pe dinții și gingii sensibile, fără a compromite eficiența îndepărtării plăcii bacteriene. 95% dintre utilizatori confirmă că oferă o curățare eficientă și este extrem de delicat cu gingiile.**
4.7
din 5
201
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Maria.I 18
04/12/2023
România
Foarte bun
Am acest produs de cateva saptamani si imi place foarte mult. In trecut am avut Air Floss, insa dupa cativa ani de folosire, l-am inlocuit cu acesta. Imi place mai mult pentru ca este mai putin dur cu gingiile. Nu sangereaza de la utilizare si desi ai impresia ca ai curatat tot cu peria de dinti, tot mai exista resturi de mancare. Il folosesc doar la curatarea de seara si nu as renunta la acest tip de produs niciodata.
Avantaje
Curata bine spatiile interdentare
Dezavantaje
Nu stiu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal
Mickaella
03/12/2023
România
Super
Este exact ce cautam. Curata foarte bine dintii, mult mai usor de folosit decat o ata dentara. Mult mai practic. Dintii sunt foarte curati, nu se mai depune deloc tartru. Il folosesc in fiecare seara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal
FeelTheRush
03/12/2023
România
Super
Imi place sa am mereu gura curata, si oricat ti-ai clati gura din palma cum se zice, tot raman alimente. Cu noua tehnologie orice persoana ar trebui sa detina acest produs pentru o igiena corespunzatoare.
Avantaje
E ce trebuie
Dezavantaje
Nu am
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal
într-un studiu in vitro; rezultatele reale pot varia
La utilizarea cu capul Confort, sondaj SUA, N=109, 2023
La utilizarea cu capul Standard, sondaj SUA, N=109, 2023