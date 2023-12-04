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  • Pentru o curăţare interdentară zilnică
  • Pentru o curăţare interdentară zilnică
  • Pentru o curăţare interdentară zilnică
  • Pentru o curăţare interdentară zilnică
  • Pentru o curăţare interdentară zilnică
  • Pentru o curăţare interdentară zilnică
  • Pentru o curăţare interdentară zilnică
  • Pentru o curăţare interdentară zilnică

Philips Sonicare Capete pentru Irigatorul CompactStandard şi Confort

HX3072/00

4.7
| (201) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Pentru o curăţare interdentară zilnică
Efectuează rapid şi eficient curăţarea interdentară cu aceste capuri de curăţare pentru aparatul de curăţare interdentară compact Philips Sonicare. Capul de curăţare standard asigură curăţarea ţintită între dinţi. Capul Confort, cu vârful moale, a fost proiectat pentru gingiile sensibile.
Vezi toate beneficiile

Elimină până la 99,9% din placa bacteriană în zonele tratate*

Pentru o curăţare interdentară zilnică

  • Pentru o curăţare zilnică

  • Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în 4 săptămâni**

  • 2 vârfuri: N1 Standard pentru curăţare între dinţi şi N2 Confort pentru dinţi şi gingii sensibile

  • Compatibil doar cu aparatele de curăţare interdentară compacte Philips Sonicare

Ideal pentru o curățare temeinică zi de zi

Ideal pentru o curățare temeinică zi de zi

Capătul Standard N1 este alegerea perfectă pentru o igienă orală completă în fiecare zi, îndepărtând eficient placa bacteriană și resturile alimentare dintre dinți și de-a lungul liniei gingivale.

Jetul unic N1 este ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare

Jetul unic N1 este ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare

Capătul Standard N1 cu jet unic este ideal pentru îndepărtarea resturilor alimentare persistente. 97% dintre utilizatori consideră că este eficient pentru eliminarea resturilor alimentare dintre dinți***.

Este ideal pentru dinții și gingiile cu sensibilitate

Este ideal pentru dinții și gingiile cu sensibilitate

Capătul N2 Comfort este prevăzut cu un vârf moale din cauciuc, special conceput pentru utilizarea pe dinții și gingii sensibile, fără a compromite eficiența îndepărtării plăcii bacteriene. 95% dintre utilizatori confirmă că oferă o curățare eficientă și este extrem de delicat cu gingiile.**

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

201

Recenzii

95%

recomandă acest produs

04/12/2023

România

România

Foarte bun

Am acest produs de cateva saptamani si imi place foarte mult. In trecut am avut Air Floss, insa dupa cativa ani de folosire, l-am inlocuit cu acesta. Imi place mai mult pentru ca este mai putin dur cu gingiile. Nu sangereaza de la utilizare si desi ai impresia ca ai curatat tot cu peria de dinti, tot mai exista resturi de mancare. Il folosesc doar la curatarea de seara si nu as renunta la acest tip de produs niciodata.

Avantaje

Curata bine spatiile interdentare

Dezavantaje

Nu stiu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal

03/12/2023

România

România

Super

Este exact ce cautam. Curata foarte bine dintii, mult mai usor de folosit decat o ata dentara. Mult mai practic. Dintii sunt foarte curati, nu se mai depune deloc tartru. Il folosesc in fiecare seara

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal

03/12/2023

România

România

Super

Imi place sa am mereu gura curata, si oricat ti-ai clati gura din palma cum se zice, tot raman alimente. Cu noua tehnologie orice persoana ar trebui sa detina acest produs pentru o igiena corespunzatoare.

Avantaje

E ce trebuie

Dezavantaje

Nu am

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Duș bucal fără fir Power Flosser 3000 HX3806/31 Duș bucal

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Referințe

  1. într-un studiu in vitro; rezultatele reale pot varia

  2. La utilizarea cu capul Confort, sondaj SUA, N=109, 2023

  3. La utilizarea cu capul Standard, sondaj SUA, N=109, 2023