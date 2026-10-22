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HS740 Blade RefillCapete de ras de schimb

HS740/15

4.8

| (157) Recenzii | 96% recomandă acest produs

Radere eficace, delicată cu pielea

Capetele de înlocuire Head Shaver Pro sunt echipate cu lame cu autoascuţire ComfortCut 36, confecţionate din din oţel suedez. Înlocuieşte-le la fiecare 6 luni şi readu aparatul de ras la 100% performanţă. Capetele HS740 se potrivesc cu aparatele de ras HS5980, HS7980 şi HS9980.

Vezi toate beneficiile

De la marca nr. 1 de radere electrică din lume*

Radere eficace, delicată cu pielea

  • Philips original

  • Se potrivesc seriilor HS5980, HS7980 şi HS9980

  • Lame ComfortCut

  • Sistem de bărbierire anticoroziune

De la marca nr. 1 de radere electrică din lume*

De la marca nr. 1 de radere electrică din lume*

Philips Head Shaver Pro este conceput pentru un ras precis, care se simte şi delicat cu pielea. Acesta este instrumentul perfect pentru cei care doresc să arate perfect, să se simtă încrezători şi să se exprime pe deplin.

Ras comod şi delicat, cu lamele ComfortCut

Ras comod şi delicat, cu lamele ComfortCut

Bucură-te de un ras precis şi comod cu acest aparat Philips. Cele 36 de lame ComfortCut ce echipează acest aparat taie fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, oferindu-ţi un finisaj precis şi uniform.

Fabricate din oţel suedez de calitate chirurgicală

Fabricate din oţel suedez de calitate chirurgicală

Lamele Philips Head Shaver Pro sunt fabricate din oţel suedez de calitate chirurgicală, care rezistă la coroziune şi sunt delicate cu pielea

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

157

Recenzii

96%

recomandă acest produs

22/10/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici excelente.

Am folosit aparatul de doua ori si sunt foarte multumit.

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut

Data utilizării 2026-10-15

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut

Data utilizării 2026-10-15

28/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun !

Ma tund zero din 2003. Am avut diverse aparate, dar asta e cel mai bun. L-am primit cadou de ziua mea !! Cel mai tare cadou. Foarte bun, ușor de folosit. Recomand !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Data utilizării 2026-07-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min

Data utilizării 2026-07-12

25/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Aparat de ras

Este silențios, taie bine, e mai ușor decât sa mă rad cu un Bic. Ușor de întreținut. Calitate buna. Nu am constatat neajunsuri.

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut

Data utilizării 2026-06-18

Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut

Data utilizării 2026-06-18

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Referințe

  1. Sursa Euromonitor International Limited; volum de vânzare cu amănuntul, conform definiţiei pentru categoria de aparate de tuns pentru corp, date din 2024, cercetări efectuate în octombrie 2024.