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Radere eficace, delicată cu pielea
Capetele de înlocuire Head Shaver Pro sunt echipate cu lame cu autoascuţire ComfortCut 36, confecţionate din din oţel suedez. Înlocuieşte-le la fiecare 6 luni şi readu aparatul de ras la 100% performanţă. Capetele HS740 se potrivesc cu aparatele de ras HS5980, HS7980 şi HS9980.
Philips original
Se potrivesc seriilor HS5980, HS7980 şi HS9980
Lame ComfortCut
Sistem de bărbierire anticoroziune
Philips Head Shaver Pro este conceput pentru un ras precis, care se simte şi delicat cu pielea. Acesta este instrumentul perfect pentru cei care doresc să arate perfect, să se simtă încrezători şi să se exprime pe deplin.
Bucură-te de un ras precis şi comod cu acest aparat Philips. Cele 36 de lame ComfortCut ce echipează acest aparat taie fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, oferindu-ţi un finisaj precis şi uniform.
Lamele Philips Head Shaver Pro sunt fabricate din oţel suedez de calitate chirurgicală, care rezistă la coroziune şi sunt delicate cu pielea
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.8
din 5
157
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Mirad28
22/10/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici excelente.
Am folosit aparatul de doua ori si sunt foarte multumit.
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut
Data utilizării 2026-10-15
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut
Data utilizării 2026-10-15
Gogu de la cazane
28/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun !
Ma tund zero din 2003. Am avut diverse aparate, dar asta e cel mai bun. L-am primit cadou de ziua mea !! Cel mai tare cadou. Foarte bun, ușor de folosit. Recomand !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Data utilizării 2026-07-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Aparat avansat de ras pentru cap, funcţionare 90 min
Data utilizării 2026-07-12
Szeku
25/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Aparat de ras
Este silențios, taie bine, e mai ușor decât sa mă rad cu un Bic. Ușor de întreținut. Calitate buna. Nu am constatat neajunsuri.
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut
Data utilizării 2026-06-18
Acest review a fost făcut pentru Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Aparat de ras pentru cap cu lame ComfortCut
Data utilizării 2026-06-18
Sursa Euromonitor International Limited; volum de vânzare cu amănuntul, conform definiţiei pentru categoria de aparate de tuns pentru corp, date din 2024, cercetări efectuate în octombrie 2024.