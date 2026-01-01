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HRK00XM
Vedeţi mai bine, conduceţi mai sigur
În comparaţie cu alte kituri care necesită scule electrice, tehnologia noastră avansată oferă rezultate excelente cu minim de efort şi este uşor de utilizat. În numai patru paşi simpli, consumatorii pot obţine rezultate profesionale, fără a avea nevoie de scule electrice.
Cu protecţie UV
Acest kit vă va oferi tot ceea ce aveţi nevoie pentru a curăţa două faruri de maşină: - 1 sticlă cu Pretratament pe bază de apă (29,5 ml) - 1 sticlă de agent de curăţare/luciu (29,5 ml), 1 sticlă de agent de restaurare/păstrare a luciului (29,5 ml) - 1 bucată şmirghel 600 (mare) - 1 bucată şmirghel 1500 (medie) - 1 bucată şmirghel 2000 (fină) - 10 şerveţele - 1 pereche de mănuşi (mărime universală)
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