-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Viva Collection Blender
Producție oprită
Asistență
HR3553/00
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR3553/00 - English (US)
Viva CollectionGARNITURĂ LAMĂ RECIPIENT ON-THE-GO
Viva CollectionCAPAC RECIPIENT ON-THE-GO
Viva CollectionGARNITURĂ CAPAC RECIPIENT ON-THE-GO
Viva CollectionSEAL RING FOR TUMBLER BLADE
Viva CollectionINEL DE ETANŞARE PENTRU LAMA VASULUI DIN PLASTIC
Viva CollectionLAMĂ PENTRU VASUL DIN PLASTIC
Viva CollectionCAPAC FILTRU
Viva CollectionTUMBLER JAR LID SEAL RING