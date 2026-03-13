ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Viva Collection Blender

Producție oprită

Asistență

Viva CollectionBlender

HR3553/00

Viva Collection Blender

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)

  • PDF fişier, 184.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR3553/00 - English (US)

  • PDF fişier, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Piese de schimb şi accesorii