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  • Savurează smoothie-uri mai sănătoase, chiar şi în mişcare
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Producție oprită

Viva CollectionBlender

HR3553/00

4.9
| (156) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Savurează smoothie-uri mai sănătoase, chiar şi în mişcare
Blenderul Philips cu tehnologie ProBlend 6 pasează fin şi zdrobeşte gheaţă. Graţie procesării mai fine, vei savura smoothie-uri mai sănătoase, care pot asigura nutrienţii pentru întreaga zi din fructe şi legume.
Vezi toate beneficiile

Cu procesare mai fină pentru a include mai multe fructe şi legume

Savurează smoothie-uri mai sănătoase, chiar şi în mişcare

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • Vas din plastic de 2 l

  • Sticlă On the Go pentru călătorii

Tehnologie de procesare ProBlend 6 pentru rezultate mai fine

Am dezvoltat tehnologia ProBlend6 pentru procesare şi mixare eficiente, pentru a ne asigura că toate ingredientele sunt procesate fin.

Motor de 900W puternic

Cu 900 W de putere, motorul blenderului este suficient de puternic pentru a procesa fin şi eficient ingredientele preferate.

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

De la procesare delicată pentru fructele moi până la o explozie de putere pentru fructele şi legumele mai tari. Graţie controlului manual al vitezei, alegerea îţi aparţine.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

156

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2
1

07/12/2017

România

România

Super produs! Recomand!

Arata foarte bine, functioneaza foarte bine, se spala usor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Blender

Da, recomand acest produs

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24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Elégedett vagyok a termékkel.

Ár-érték arányban kiváló, könnyű használni és tisztítani is, nagy segítség a konyhában.

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Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3555/00 Turmixgép

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18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Régóta szerettem volna venni magamnak egy jó turmixgépet,de sosem találtam az igazit,addig amíg ezt a típust meg nem láttam. Rögtön beleszerettem és azóta sem bántam meg ,hogy erre a gépre esett a választásom. Mindent tud ami a leírásában szerepel. Könnyű a kezelése,nagyon praktikus a kisebb pohár (kulacs) hozzá,mivel rögtön már abban elkészíthető az elvinni való turmix,nincs felesleges mosogatás,illetve a maradék jól tárolható benne a hűtőbe. Kicsit lehetne halkabb.,de ez nem von le az értékéből semmit.

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Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Turmixgép

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