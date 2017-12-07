Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
900 W
ProBlend 6
Vas din plastic de 2 l
Sticlă On the Go pentru călătorii
Am dezvoltat tehnologia ProBlend6 pentru procesare şi mixare eficiente, pentru a ne asigura că toate ingredientele sunt procesate fin.
Cu 900 W de putere, motorul blenderului este suficient de puternic pentru a procesa fin şi eficient ingredientele preferate.
De la procesare delicată pentru fructele moi până la o explozie de putere pentru fructele şi legumele mai tari. Graţie controlului manual al vitezei, alegerea îţi aparţine.
4.9
din 5
156
Recenzii
99%
recomandă acest produs
RoxanaI
07/12/2017
România
Super produs! Recomand!
Arata foarte bine, functioneaza foarte bine, se spala usor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Blender
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Blender
orsi19
24/01/2019
Magyarország
Elégedett vagyok a termékkel.
Ár-érték arányban kiváló, könnyű használni és tisztítani is, nagy segítség a konyhában.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3555/00 Turmixgép
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3555/00 Turmixgép
Marie53
18/01/2019
Magyarország
Kiváló
Régóta szerettem volna venni magamnak egy jó turmixgépet,de sosem találtam az igazit,addig amíg ezt a típust meg nem láttam. Rögtön beleszerettem és azóta sem bántam meg ,hogy erre a gépre esett a választásom. Mindent tud ami a leírásában szerepel. Könnyű a kezelése,nagyon praktikus a kisebb pohár (kulacs) hozzá,mivel rögtön már abban elkészíthető az elvinni való turmix,nincs felesleges mosogatás,illetve a maradék jól tárolható benne a hűtőbe. Kicsit lehetne halkabb.,de ez nem von le az értékéből semmit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Turmixgép
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Turmixgép