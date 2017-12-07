Régóta szerettem volna venni magamnak egy jó turmixgépet,de sosem találtam az igazit,addig amíg ezt a típust meg nem láttam. Rögtön beleszerettem és azóta sem bántam meg ,hogy erre a gépre esett a választásom. Mindent tud ami a leírásában szerepel. Könnyű a kezelése,nagyon praktikus a kisebb pohár (kulacs) hozzá,mivel rögtön már abban elkészíthető az elvinni való turmix,nincs felesleges mosogatás,illetve a maradék jól tárolható benne a hűtőbe. Kicsit lehetne halkabb.,de ez nem von le az értékéből semmit.