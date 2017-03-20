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Producție oprită
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Accesoriu sticlă „On the Go” pentru a pregăti shake-uri şi smoothie-uri pentru toţi membrii familiei
Recipient sticlă
Acest produs conţine 0% BPA
Toate piesele demontabile ale blenderului pot fi curăţate în maşina de spălat vase.
Graţie sticlei pentru călătorii, poţi savura oriunde toate băuturile preferate.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack