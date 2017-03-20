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Producție oprită

Daily CollectionSticlă „On the Go”

HR2991/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Rapid, proaspăt şi distractiv

Accesoriu sticlă „On the Go” pentru a pregăti shake-uri şi smoothie-uri pentru toţi membrii familiei

Vezi toate beneficiile

Accesoriu sticlă „On the Go” pentru mini blenderul dvs.

Rapid, proaspăt şi distractiv

  • Recipient sticlă

Produs cu 0% conţinut de BPA

Produs cu 0% conţinut de BPA

Acest produs conţine 0% BPA

Toate piesele blenderului pot fi spălate în maşina de spălat vase

Toate piesele blenderului pot fi spălate în maşina de spălat vase

Toate piesele demontabile ale blenderului pot fi curăţate în maşina de spălat vase.

Recipient pentru amestecare rapidă, pentru transport uşor în călătorii

Graţie sticlei pentru călătorii, poţi savura oriunde toate băuturile preferate.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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