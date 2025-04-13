ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Viva Collection Presă de citrice

Producție oprită

Asistență

Viva CollectionPresă de citrice

HR2744/41

Viva Collection Presă de citrice

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 632.9 kB
  • 13 April 2025

User Manual Philips Viva Collection Citrus press

  • PDF fişier, 1.3 MB
  • 11 March 2024

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii