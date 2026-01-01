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Producție oprită
HR2744/41
Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
Un storcător de citrice Philips strălucitor şi colorat, cu un separator de pulpă reglabil pentru a ajusta cantitatea de pulpă din suc în funcţie de preferinţele personale.
0,6 l
25 W
Separator de pulpă
Derulare automată înapoi
Pentru suc limpede sau cu pulpă.
Păstraţi-vă sucul proaspăt pentru mai mult timp în acest vas pentru suc.
Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.
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