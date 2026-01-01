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  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde

Producție oprită

Viva CollectionPresă de citrice

HR2744/41

Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde

Un storcător de citrice Philips strălucitor şi colorat, cu un separator de pulpă reglabil pentru a ajusta cantitatea de pulpă din suc în funcţie de preferinţele personale.

Vezi toate beneficiile

Presă de citrice pentru suc limpede sau cu pulpă

Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Separator de pulpă

  • Derulare automată înapoi

Separator de pulpă

Separator de pulpă

Pentru suc limpede sau cu pulpă.

Vas pentru suc de 600 ml

Vas pentru suc de 600 ml

Păstraţi-vă sucul proaspăt pentru mai mult timp în acest vas pentru suc.

Design compact de dimensiuni mici

Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.

Specificaţii tehnice

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