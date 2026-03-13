-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Procesarea alimentelor
Toate seriile
Seria 3000 Mini Blender Philips
Asistență
HR2511/90
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Blenderul Philips nu funcţionează
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm