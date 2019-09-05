ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare
  • De dimensiuni reduse, cu putere mare

Seria 3000 MiniBlender Philips

HR2511/90

5
| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs
De dimensiuni reduse, cu putere mare
Cu Philips Mini Blender seria 3000, poţi amesteca cu uşurinţă smoothie-urile şi sosurile datorită motorului cu durată mare de viaţă. Piesele sunt uşor de curăţat, pot fi spălate în maşina de spălat vase şi suficient de compacte pentru a fi depozitate în dulap.
Vezi toate beneficiile

Amestecă smoothie-uri fine şi sosuri delicioase

De dimensiuni reduse, cu putere mare

  • Motor cu durată mare de viaţă

  • Design compact şi depozitare uşoară

  • Curăţare rapidă

Tehnologie ProBlend pentru amestecuri fine

Tehnologie ProBlend pentru amestecuri fine

Tehnologia ProBlend combină motorul cu durată mare de viaţă, lamele ascuţite şi vasul striat pentru rezultate perfecte de amestecare. Bucură-te de amestecuri netede, omogene.

Amestecă smoothie-uri şi multe altele cu motorul cu durată mare de viaţă

Amestecă smoothie-uri şi multe altele cu motorul cu durată mare de viaţă

Motorul ProBlend cu durată mare de viaţă mişcă uniform toate ingredientele pentru o amestecare mai bună. Amestecă smoothie-uri şi multe altele cu motorul cu durată mare de viaţă.

Lame ascuţite pentru zdrobire şi amestecare lină

Lame ascuţite pentru zdrobire şi amestecare lină

Lamele ascuţite ProBlend taie alimentele în cele mai fine bucăţi pentru băuturi şi sosuri fine.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/09/2019

Česká republika

Česká republika

Malý a šikovný

Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

05/03/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný produkt

Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

02/11/2017

Česká republika

Česká republika

Mnoho muziky za minimum peněz

S timto mixerem jsem maximálně spokojená. Rozmixuje i mrkev, tvrdší potravinu. Jednoduché ovládání, snadná manipulace a krasnymiluje vzhled. Nedělá moc hluku. A cena... výrobek je skoro zadarmo.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips