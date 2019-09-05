Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Motor cu durată mare de viaţă
Design compact şi depozitare uşoară
Curăţare rapidă
Tehnologia ProBlend combină motorul cu durată mare de viaţă, lamele ascuţite şi vasul striat pentru rezultate perfecte de amestecare. Bucură-te de amestecuri netede, omogene.
Motorul ProBlend cu durată mare de viaţă mişcă uniform toate ingredientele pentru o amestecare mai bună. Amestecă smoothie-uri şi multe altele cu motorul cu durată mare de viaţă.
Lamele ascuţite ProBlend taie alimentele în cele mai fine bucăţi pentru băuturi şi sosuri fine.
5.0
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Loklinka
05/09/2019
Česká republika
Malý a šikovný
Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Milda67
05/03/2018
Česká republika
Výborný produkt
Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Elenifer
02/11/2017
Česká republika
Mnoho muziky za minimum peněz
S timto mixerem jsem maximálně spokojená. Rozmixuje i mrkev, tvrdší potravinu. Jednoduché ovládání, snadná manipulace a krasnymiluje vzhled. Nedělá moc hluku. A cena... výrobek je skoro zadarmo.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér