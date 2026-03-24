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Procesarea alimentelor
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Viva Collection Storcător
Producție oprită
Asistență
HR1864/20
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Eco passport Philips Viva Collection Juicer - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Juicer HR1864/20 - English (US)
Viva CollectionClemă (incl. balama)
Viva CollectionCorpul împingătorului
Viva CollectionCapac împingător
Viva CollectionVas de colectare a sucului, incl. inel de etanşare
Viva CollectionDuză de scurgere pentru storcător
Viva CollectionRecipient pentru pulpă de fructe
Viva CollectionCapac pentru storcător
Colecţia VivaCapac pentru storcătorul de fructe
Viva CollectionSită pentru storcător
Vas
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