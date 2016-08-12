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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Producție oprită

Viva CollectionStorcător

HR1864/20

4.8

| (32) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Acest storcător de la Philips extrage şi mai mult suc din fructele şi legumele dvs. Curăţarea se poate face într-un minut graţie tehnologiei revoluţionare „QUICKClean”. Savuraţi plăcerea unui suc sănătos, preparat acasă!

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Produse compatibile
Viva Collection

Viva Collection
Clemă (incl. balama)

CP0338/01

Viva Collection

Viva Collection
Corpul împingătorului

CP1322/01

Viva Collection

Viva Collection
Capac împingător

CP1323/01

Viva Collection

Viva Collection
Capac împingător

CP1325/01

Viva Collection

Viva Collection
Vas de colectare a sucului, incl. inel de etanşare

CP1337/01

Viva Collection

Viva Collection
Duză de scurgere pentru storcător

CP1338/01

Viva Collection

Viva Collection
Recipient pentru pulpă de fructe

CP1339/01

Viva Collection

Viva Collection
Capac pentru storcător

CP1341/01

Colecţia Viva

Colecţia Viva
Capac pentru storcătorul de fructe

CP9364/01

Viva Collection

Viva Collection
Sită pentru storcător

CP9367/01

Până la 2 l de suc dintr-o mişcare şi curăţă într-un minut

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

  • 700 W

  • Curăţare rapidă

  • Tub XL de 2 l

  • Pâlnie

Funcţia de pre-curăţare elimină fibrele nedorite

Funcţia de pre-curăţare elimină fibrele nedorite

Storcătorul Philips este primul storcător centrifugal de pe piaţă cu funcţie de pre-curăţare. Turnând apă în elementul de împingere, poţi crea o fântână de apă în aparat, care elimină fibrele nedorite de pe capac şi uşurează curăţarea sitei.

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor

Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor.

Verificare uşoară a pulpei prin recipientul transparent

Verificare uşoară a pulpei prin recipientul transparent

Bucură-te de o experienţă a stoarcerii cu adevărat interactivă. Capacul şi recipientul pentru pulpă sunt transparente, astfel încât să poţi vedea fructele şi legumele în timpul stoarcerii. Poţi vedea direct când recipientul s-a umplut, ştiind exact când anume trebuie să îl goleşti.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

32

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

12/08/2016

România

România

Superb

Un produs de buna calitate, ușor de folosit şi curățat, cu care se obține rapid sucul de fructe şi legume dorit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20

13/05/2016

România

România

Cumpărător verificat

RECOMAND CU ÎNCREDERE!

Foarte ușor de folosit, la fel de ușor de curățat și în plus stoarce bine și repede.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20

25/03/2018

Polska

Polska

Sokowirówka doskonała

Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

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