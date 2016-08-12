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Producție oprită
Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Acest storcător de la Philips extrage şi mai mult suc din fructele şi legumele dvs. Curăţarea se poate face într-un minut graţie tehnologiei revoluţionare „QUICKClean”. Savuraţi plăcerea unui suc sănătos, preparat acasă!
CP0338/01
CP1322/01
CP1323/01
CP1325/01
CP1337/01
CP1338/01
CP1339/01
CP1341/01
CP9364/01
CP9367/01
700 W
Curăţare rapidă
Tub XL de 2 l
Pâlnie
Storcătorul Philips este primul storcător centrifugal de pe piaţă cu funcţie de pre-curăţare. Turnând apă în elementul de împingere, poţi crea o fântână de apă în aparat, care elimină fibrele nedorite de pe capac şi uşurează curăţarea sitei.
Asamblare rapidă şi uşoară a tuturor pieselor.
Bucură-te de o experienţă a stoarcerii cu adevărat interactivă. Capacul şi recipientul pentru pulpă sunt transparente, astfel încât să poţi vedea fructele şi legumele în timpul stoarcerii. Poţi vedea direct când recipientul s-a umplut, ştiind exact când anume trebuie să îl goleşti.
4.8
din 5
32
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dany06
12/08/2016
România
Superb
Un produs de buna calitate, ușor de folosit şi curățat, cu care se obține rapid sucul de fructe şi legume dorit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20
Sandu59
13/05/2016
România
Cumpărător verificat
RECOMAND CU ÎNCREDERE!
Foarte ușor de folosit, la fel de ușor de curățat și în plus stoarce bine și repede.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător Viva Collection HR1864/20
kluska7777
25/03/2018
Polska
Sokowirówka doskonała
Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1864/20