-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Viva Collection Storcător
Producție oprită
Asistență
HR1853/00
Accesează magazinul
Înregistrează-ți produsul
Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).
User Manual Philips Viva Collection Juicer
Important Information Manual Philips Viva Collection Juicer
Viva CollectionClemă (incl. balama)
Viva CollectionCorpul împingătorului
Viva CollectionCapac împingător
Viva CollectionVas de colectare a sucului, incl. inel de etanşare
Viva CollectionDuză de scurgere pentru storcător
Viva CollectionRecipient pentru pulpă de fructe
Viva CollectionCapac pentru storcător
Colecţia VivaCapac pentru storcătorul de fructe
Viva CollectionSită pentru storcător
Pure Essentials CollectionDuză de scurgere pentru storcător
Pure Essentials CollectionCapac pentru storcătorul de fructe