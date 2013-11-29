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Producție oprită
HR1853/00
Suc sănătos preparat cu uşurinţă
Obţinerea sucului nu a fost niciodată mai uşoară. Acest storcător Philips de 550 W cu tub foarte larg de alimentare va înghiţi fructele şi legumele întregi, fără a fi necesar să le tai. Acesta are şi un vas etanş pentru suc, care va păstra sucul proaspăt mai mult timp.
550 W
1,5 l
Tub în L
Tubul de alimentare XL preia fructele şi legumele întregi, astfel încât nu mai este nevoie să le tai în prealabil.
Păstrează sucul proaspăt mai mult timp după preparare în acest vas pentru suc, de 700 ml.
Recipientul pentru pulpă de fructe de 1,5 l şi cana pentru suc de 700 ml vă permit să obţineţi mai mult suc într-o singură şarjă.
4.8
din 5
4
Recenzii
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
vasilev666
19/06/2020
България
Страхотен и много полезен продукт!
Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване
Avantaje
Компактен, добра пазарна цена, качество
Dezavantaje
Няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Алика
01/04/2019
Україна
Соковыжималка супер)))
Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Соковижималка