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Informații de legalitate

  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă
  • Suc sănătos preparat cu uşurinţă

Producție oprită

Viva CollectionStorcător

HR1853/00

4.8

| (4) Recenzii

Suc sănătos preparat cu uşurinţă

Obţinerea sucului nu a fost niciodată mai uşoară. Acest storcător Philips de 550 W cu tub foarte larg de alimentare va înghiţi fructele şi legumele întregi, fără a fi necesar să le tai. Acesta are şi un vas etanş pentru suc, care va păstra sucul proaspăt mai mult timp.

Vezi toate beneficiile

Storcător uşor de folosit: fără mărunţire, fără efort.

Suc sănătos preparat cu uşurinţă

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Tub în L

Fără tăiere prealabilă graţie tubului de alimentare foarte larg

Fără tăiere prealabilă graţie tubului de alimentare foarte larg

Tubul de alimentare XL preia fructele şi legumele întregi, astfel încât nu mai este nevoie să le tai în prealabil.

Acest vas pentru suc păstrează sucul proaspăt mai mult timp

Acest vas pentru suc păstrează sucul proaspăt mai mult timp

Păstrează sucul proaspăt mai mult timp după preparare în acest vas pentru suc, de 700 ml.

Preparare cu capacitate foarte mare

Recipientul pentru pulpă de fructe de 1,5 l şi cana pentru suc de 700 ml vă permit să obţineţi mai mult suc într-o singură şarjă.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

19/06/2020

България

България

Страхотен и много полезен продукт!

Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване

Avantaje

Компактен, добра пазарна цена, качество

Dezavantaje

Няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

01/04/2019

Україна

Україна

Соковыжималка супер)))

Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

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