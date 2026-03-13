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Daily Collection Mixer de mână
Producție oprită
Asistență
HR1607/00
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Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1607/00 - English (US)
Toate (5)
Ingredientele tari pot deteriora blenderul de mână Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu blenderul de mână Philips?
Pot pune alimente tari în tocătorul Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu tocătorul Philips?
Cum se curăţă bara blenderului de mână Philips
Daily CollectionCastron tocător
Tel (1 buc.)
Blenderul de mână Philips nu amestecă aşa cum ar trebui
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