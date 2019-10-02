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Producție oprită
550 W, bară din metal
ProMix
Bol de 0,5 l, tocător, tel
1 viteză
Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.
Mixerul de mână Daily Collection are un mâner subţire adaptat oricărei mâini.
Motor puternic de 550 W pentru cele mai dure ingrediente.
4.8
din 5
50
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Vynikajíci
Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Avantaje
Все в одному
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
29/06/2021
Україна
Чудовий блендер, має прекрасні функції.
Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.
Avantaje
Все
Dezavantaje
Нічого
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер