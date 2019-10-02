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  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

Producție oprită

Daily CollectionMixer de mână

HR1607/00

4.8
| (50) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
Mixerul de mână Philips Daily Collection combină o putere de 550 W cu un design unic al piciorului de amestecare, al accesoriului de tăiere şi al telului. Amestecă minunat supe compacte, toacă plante aromatice şi bate frişca. Gătitul sănătos nu a fost niciodată atât de uşor!
Vezi toate beneficiile

pentru supe şi plante aromatice tocate amestecate perfect

Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

  • 550 W, bară din metal

  • ProMix

  • Bol de 0,5 l, tocător, tel

  • 1 viteză

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.

Mâner subţire adaptat oricărei mâini

Mâner subţire adaptat oricărei mâini

Mixerul de mână Daily Collection are un mâner subţire adaptat oricărei mâini.

Motor puternic de 550 W

Motor puternic de 550 W

Motor puternic de 550 W pentru cele mai dure ingrediente.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

50

Recenzii

96%

recomandă acest produs

3
2

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikajíci

Silný motor tohoto produktu dokáže za pár chvílí udělat kus práce a tím pádem ulehči přípravu jídla.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Tyčový mixér

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Avantaje

Все в одному

Dezavantaje

Немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

29/06/2021

Україна

Україна

Чудовий блендер, має прекрасні функції.

Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.

Avantaje

Все

Dezavantaje

Нічого

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

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  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips