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Informații de legalitate
Daily Collection Mixer vertical
Producție oprită
Asistență
HR1605/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1605/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Hand blender
Toate (5)
Ingredientele tari pot deteriora blenderul de mână Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu blenderul de mână Philips?
Pot pune alimente tari în tocătorul Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu tocătorul Philips?
Cum se curăţă bara blenderului de mână Philips
Daily CollectionCastron tocător
Tel (1 buc.)
Blenderul de mână Philips nu amestecă aşa cum ar trebui