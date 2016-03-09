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  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

Producție oprită

Daily CollectionMixer vertical

HR1605/00

4.9

| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

Mixerul de mână Philips Daily Collection combină o putere de 550 W cu un design unic al piciorului de amestecare şi al accesoriului pentru tăiere. Oferind rezultate ideale pentru supe şi verdeţuri tocate. Prepararea alimentelor sănătoase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!

Vezi toate beneficiile

Pentru supe şi verdeţuri tocate amestecate perfect

Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

  • 550 W, bară din metal

  • ProMix

  • Bol de 0,5 l, tocător

  • 1 viteză

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.

Comutator unic

Comutator unic

Comutator unic pentru utilizare uşoară.

Mâner subţire adaptat oricărei mâini

Mâner subţire adaptat oricărei mâini

Mixerul de mână Daily Collection are un mâner subţire adaptat oricărei mâini.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/03/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny produkt

Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips