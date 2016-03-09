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Producție oprită
Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
Mixerul de mână Philips Daily Collection combină o putere de 550 W cu un design unic al piciorului de amestecare şi al accesoriului pentru tăiere. Oferind rezultate ideale pentru supe şi verdeţuri tocate. Prepararea alimentelor sănătoase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!
550 W, bară din metal
ProMix
Bol de 0,5 l, tocător
1 viteză
Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.
Comutator unic pentru utilizare uşoară.
Mixerul de mână Daily Collection are un mâner subţire adaptat oricărei mâini.
4.9
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Monika83
09/03/2016
Polska
Rewelacyjny produkt
Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
katkat
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00