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Informații de legalitate
Viva Collection Tocător
Producție oprită
Asistență
HR1397/11
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Chopper HR1397/11 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Chopper
Capac
Inel anti-alunecare
Capac de protecţie