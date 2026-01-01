Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

Tocătorul Philips îţi permite să toci orice doreşti. De la legume la nuci dure. În plus, lama zimţată specială toacă frunze de molokhia - toate în doar câteva secunde. Prepararea alimentelor sănătoase şi delicioase acasă nu a fost niciodată atât de uşoară!