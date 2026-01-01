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  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

Producție oprită

Viva CollectionTocător

HR1397/11

Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

Tocătorul Philips îţi permite să toci orice doreşti. De la legume la nuci dure. În plus, lama zimţată specială toacă frunze de molokhia - toate în doar câteva secunde. Prepararea alimentelor sănătoase şi delicioase acasă nu a fost niciodată atât de uşoară!

Vezi toate beneficiile

Molokhia şi ceapă tocate perfect şi mai multe

Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

  • 500 W

  • 1 L

  • Bol

  • Lamă Molokhia

Lavabil în maşina de spălat vase

Lavabil în maşina de spălat vase

Toate accesoriile se pot spăla la maşină pentru a vă ajuta cu uşurinţă să păstraţi curat produsul versatil

Bol mare din plastic de 1 l

Bol mare din plastic de 1 l

Lama obişnuită toacă legume, verdeţuri, carne, nuci şi brânză

Lama obişnuită toacă legume, verdeţuri, carne, nuci şi brânză

Specificaţii tehnice

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips