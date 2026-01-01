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Producție oprită
HR1397/11
Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
Tocătorul Philips îţi permite să toci orice doreşti. De la legume la nuci dure. În plus, lama zimţată specială toacă frunze de molokhia - toate în doar câteva secunde. Prepararea alimentelor sănătoase şi delicioase acasă nu a fost niciodată atât de uşoară!
500 W
1 L
Bol
Lamă Molokhia
Toate accesoriile se pot spăla la maşină pentru a vă ajuta cu uşurinţă să păstraţi curat produsul versatil
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