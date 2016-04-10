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  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

Producție oprită

SmartTouch-XLAparat de ras electric

HQ9190

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
Pentru bărbaţii care nu acceptă decât ce este cel mai bun, SmartTouch-XL combină capetele de bărbierit Speed-XL cu sistemul unic de urmărire a conturului SmartTouch pentru bărbierit precis, chiar şi în zonele greu accesibile.
Vezi toate beneficiile

Precizie perfectă, pentru a ajunge în locuri greu de accesat

Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea ta, pentru o radere rapidă şi eficientă.

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă de bărbierire cu 50 % mai mare pentru bărbierit mai rapid şi mai precis. *comparativ cu capetele de bărbierit rotative standard.

Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului tău de piele

Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului tău de piele

Sistemul Personal Comfort Control adaptează aparatul de ras la tipul tău de piele. Selectează setarea Normal pentru o bărbierire netedă, rapidă şi confortabilă. Selectează Sensitive pentru o bărbierire netedă cu un confort maxim al pielii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

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