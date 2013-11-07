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Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ8270/21

4.5
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Rapid. Precis. Eficient.
Capetele de radere Speed-XL cu trei secţiuni ale acestui aparat de ras de la Philips acoperă cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierit pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Vezi toate beneficiile

Rapid. Precis. Eficient.

  • Cu sistem de curăţare Jet Clean

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea ta, pentru o radere rapidă şi eficientă.

Clătire rapidă cu înveliş interior anti-bacterian

Clătire rapidă cu înveliş interior anti-bacterian

Învelişul anti-bacterian din interiorul unităţii de bărbierit asigură curăţarea aparatului prin clătire în câteva secunde.

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

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