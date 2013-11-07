Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Cu sistem de curăţare Jet Clean
Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea ta, pentru o radere rapidă şi eficientă.
Învelişul anti-bacterian din interiorul unităţii de bărbierit asigură curăţarea aparatului prin clătire în câteva secunde.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
4.5
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Andrzejcol
15/05/2012
Polska
Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.
Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Razak
06/12/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek