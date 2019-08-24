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Producție oprită
Eficient şi confortabil
Acest aparat de ras este echipat cu sistemul unic de tăiere precis. Acesta are capete de bărbierire delicate, cu spaţii pentru bărbierirea firelor lungi şi micro-orificii unice concepute pentru a prinde şi cele mai mici fire. De asemenea, aparatul de ras este complet lavabil.
Încărcare rapidă
Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dan Nor
24/08/2019
România
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Avantaje
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Dezavantaje
nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Cumpărător verificat
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series HQ7360 Electric shaver