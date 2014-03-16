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Producție oprită
Eficient şi confortabil
Acest aparat de bărbierit complet lavabil îţi permite să îl clăteşti sub robinet după fiecare utilizare. Te poţi baza pe o bărbierire confortabilă şi eficientă în fiecare zi.
Alimentare la reţea
Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver