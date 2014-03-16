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  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil
  • Eficient şi confortabil

Producție oprită

7000 SeriesAparat de ras electric

HQ7300

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Eficient şi confortabil

Acest aparat de bărbierit complet lavabil îţi permite să îl clăteşti sub robinet după fiecare utilizare. Te poţi baza pe o bărbierire confortabilă şi eficientă în fiecare zi.

Vezi toate beneficiile

Rade chiar şi cele mai scurte fire

Eficient şi confortabil

  • Alimentare la reţea

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Capete de bărbierit confortabile

Capete de bărbierit confortabile

Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

16/03/2014

Česká republika

Česká republika

Dobrý kup.

Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

10/06/2014

Polska

Polska

Swietna golarka, polecam

Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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