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Lama de tuns pop-up lată este ideală pentru tunderea perciunilor şi a mustăţii.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver