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Producție oprită
Flex & Float cu capete CloseCut
Doar utilizare la priză
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Pentru performanţe maxime, înlocuiţi capetele de bărbierire ale aparatului dvs. de ras Philips la fiecare doi ani cu HQ55.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
4.2
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
bambi44
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił moje oczekiwania
Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
bambi4
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny
Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
waldigucio
22/05/2012
Polska
dobry produkt
przyjemność golenia niestety zasilanie 230v ale daje radę
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6940/33 Golarka elektryczna do golenia na sucho