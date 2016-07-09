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Producție oprită
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Pentru performanţe maxime, înlocuiţi capetele de bărbierire ale aparatului dvs. de ras Philips la fiecare doi ani cu HQ55.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Marek2016
09/07/2016
Polska
Bardzo dobra golarka
Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
kukusia81
15/05/2012
Polska
Genialne rozwiązanie dla mojego męża
dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Manet.z
17/04/2021
Česká republika
Cumpărător verificat
skvělý holící strojek za dobrou cenu
Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.
Avantaje
výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení
Dezavantaje
asi nic, opět bych kupoval něco podobného
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení