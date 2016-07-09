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  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât
  • Perfect, chiar şi pe gât

Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de bărbierit electric uscat

HQ6920/16

4.8
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Perfect, chiar şi pe gât
Un aparat de ras electric de la Philips eficient şi confortabil la un preţ accesibil. Sistemul Reflex Action este combinat cu tehnologia Super Lift & Cut, garantând un bărbierit eficient şi confortabil.
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Lame CloseCut

Perfect, chiar şi pe gât

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Capete de schimb

Pentru performanţe maxime, înlocuiţi capetele de bărbierire ale aparatului dvs. de ras Philips la fiecare doi ani cu HQ55.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Genialne rozwiązanie dla mojego męża

dokładnie usuwa zarost,łatwa w użyciu,bateria długo wytrzymuje,estetycznie wygląda.dobra do użycia w domu jak i w podróży

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

skvělý holící strojek za dobrou cenu

Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.

Avantaje

výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení

Dezavantaje

asi nic, opět bych kupoval něco podobného

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

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