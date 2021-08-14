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Producție oprită
S7886/58
S7882/55
S7885/50
S7886/55
S7887/20
Curăţă şi lubrifiază
Parfum Cool Breeze
Soluţia Jet Clean curăţă şi lubrifiază capetele tale de bărbierit.
După curăţare, capetele de bărbierire ale aparatului electric de ras Philips miros, arată şi funcţionează ca noi.
Un parfum proaspăt care va rămâne impregnat pe capul de bărbierire, pentru a te putea bucura de un bărbierit perfect, proaspăt şi curat cu aparatul tău de bărbierit electric.
4.7
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Angajat Philips
Cumpărător verificat
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Cumpărător verificat
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
MM16
18/12/2021
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Avantaje
Praktičnost
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Acest review a fost făcut pentru HQ200/50 Čistící roztok JetClean