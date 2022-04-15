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Prestige Pro Placă de îndreptat părul Pro

Producție oprită

Asistență

Prestige ProPlacă de îndreptat părul Pro

HPS930/00

Prestige Pro Placă de îndreptat părul Pro

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 797.9 kB
  • 15 April 2022

Declaraţie de conformitate UE - English (US)

  • PDF fişier, 25.5 kB
  • 13 April 2022

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